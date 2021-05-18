Новые учения введут в школах Казахстана

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что в образовательных учреждениях в Казахстане будут проводиться учения по основам поведения во время чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, всем школам будут направлены инструкции поведения при чрезвычайных ситуациях.



"Условно каждый сотрудник организации образования, начиная от психолога, повара и заканчивая учителем, должен знать, как себя вести в разных ситуациях, в том числе каждый школьник. Мы будем в регламенте прописывать проведение учений, которые будут носить постоянный характер. Они будут проводится ежегодно, и не для галочки. Все эти моменты являются очень важными.



"Глядя на события в США, которые случились и в ряде других кейсов, мы видим, что реакция школы, детей на те или иные события в конечном счете спасает очень много жизней. Это могут быть природные какие-то явления, техногенные, но в любом случае наши дети и педагоги должны знать, что надо делать", - сказал Аймагамбетов на региональном аппаратном совещании.



Аймагамбетов отметил, что поручил ввести вопросы безопасности в приоритетном порядке в стандарты аккредитации всех организаций образования.



Обеспечение тревожными кнопками, по словам главы МОН, не требует больших затрат.



"Мы видим на примере ряда случаев в мире, что эти кнопки эффективны, поэтому нам необходимо в первоочередном порядке обеспечить этими тревожными кнопками. Очень важное направление - работа психологов, в целом воспитательная работа. Если ребенок, условно выпускник школы, идет в свою же школу с оружием, ну это говорит о том, что необходимо обращать внимание не столько на работу в предоставлении знаний, сколько на воспитательную. В целом на вопросы социализации, буллинга, благополучия детей в школе", - добавил министр.



"Если ребенок чувствует себя счастливым в школе, он не пойдет в эту школу завтра с оружием. Поэтому все эти моменты мы будем комплексно отрабатывать. То есть теперь во время аттестации или аккредитации в первую очередь будут тестировать не детей, а будут смотреть, насколько сотрудники детского сада, школы или колледжа знают, как вести себя в определенной ситуации, и насколько в школе созданы условия для безопасности детей. Дальше уже будут смотреть качество образования и образовательной программы", - сказал Аймагамбетов.