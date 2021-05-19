Казахстан занял третье место с конца в рейтинге по культурному наследию

В рейтинге по культурному наследию Казахстан занял 76-е место среди 78 стран. Индекс страны оценили на 0,3 из 100 возможных баллов. Превзошли РК и Россия (15-е место), и Беларусь (71-е место), и Узбекистан (75-е место), передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Еnergyprom.kz.



Топ-5 стран открывают Испания, Италия, Греция, Франция и Мексика. Замыкает рейтинг Оман.



Индекс был подсчитан на основе пяти критериев: культурной доступности, богатой истории, качества еды, культурных и географических достопримечательностей.



По критерию богатства истории Казахстан оценили на 8,9 балла из 100, по географическим достопримечательностям — на 5,3 балла, по культурной доступности — на 5,5 балла, по качеству питания — на 2,5 балла, по культурным достопримечательностям — на 0 баллов.



По итогам прошлого года в стране насчитывалось 3,1 тыс культурно-досуговых организаций общей площадью в 2,4 млн квадратных метров.



Эти организации занимали 2,9 тыс помещений, среди которых 317 требовали ремонта, 113 находились в аварийном состоянии, 86 не отапливались.



Культурно-массовых мероприятий было проведено 87,1 тыс — ожидаемо в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Количество мероприятий для детей сократилось в 4,1 раза, до 27,4 тыс. Более половины всех мероприятий в прошлом году было проведено в Алматинской (21 тыс), Акмолинской (12,7 тыс) и Восточно-Казахстанской (12,5 тыс) областях.



В стране функционировали 253 музея, в которых числилось 2,6 млн экспонатов основного фонда. 1 млн экспонатов находился в электронном формате — на 7,2% больше, чем годом ранее.



Посетили музеи всего 2,4 млн человек — на 65,6% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на различные ограничения, связанные с пандемией, в музеях страны провели 62,8 тыс экскурсий (минус 65,4%), 7 тыс лекций (минус 50,2%), 4,1 тыс выставок (минус 57,3%).



К слову, чаще всего музеи посещали в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в столице.