В каких случаях могут лишить гражданства Казахстана. Изменения

Внесены изменения в Указ Президента РК от 10 октября 2006 года "О Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан", передает zakon kz.



Так, говорится, что решение Комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При разделении голосов членов Комиссии поровну решающим является голос председательствующего. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем.



В прежней редакции указа, решение Комиссии подписывалось всеми ее членами, участвовавшими в заседании.



Также изменены пункты, касающиеся лишения гражданства Казахстана.



Теперь органы внутренних дел регистрируют утрату гражданства РК:



- вследствие поступления лица на воинскую службу, в службу безопасности, полицию, органы юстиции или иные органы государственной власти и управления другого государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными договорами республики;

- если гражданство РК приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов;

- по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами РК;

- если лицо приобрело гражданство другого государства;

- если брак с гражданином РК, послуживший основанием для приобретения лицом гражданства РК, признан судом недействительным;

- по добровольному волеизъявлению ребенка, являющегося гражданином Казахстана, переданного на усыновление иностранцам, при достижении им совершеннолетия;

- вследствие участия лица в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской или террористической деятельности на территории иностранного государства.



По аналогичным причинам утрату гражданства регистрируют загранучреждения (посольства) в отношении лиц, проживающих за пределами республики.



Указ вводится в действие с 13 мая 2021 года.