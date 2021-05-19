Беспилотники на полмиллиарда тенге 8 лет пылились в аэропорту Нур-Султана

Пресс-служба главной транспортной прокуратуры сообщила о товарах на миллионы тенге, которые долгое время находились на СВХ, передает ИА «NewTimes.kz».



В частности в ведомстве сообщили о трех беспилотниках и аэростате стоимостью полмиллиарда тенге. Уточняется, что они давно могли принести пользу казахстанцам и государству.



«Авиационной транспортной прокуратурой Нур-Султана на складах временного хранения таможенного поста «Астана Әуежай» обнаружены три беспилотных летательных аппарата и аэростат вместе с комплектующими деталями. Как показала последующая прокурорская проверка, аппараты стоимостью 548 686 648 тенге были размещены туда еще в 2013 году, так как получатель отказался от груза», – отметили сотрудники прокуратуры.



Также правоохранители добавили, что уполномоченные органы с 2013 года не приняли никаких мер по признанию бесхозными и обращению их в доход государства не принимали.



В итоге их передали государаству.