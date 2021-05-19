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Беспилотники на полмиллиарда тенге 8 лет пылились в аэропорту Нур-Султана

Просмотров:531 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Беспилотники на полмиллиарда тенге 8 лет пылились в аэропорту Нур-Султана
Фото: U.S. Navy
Пресс-служба главной транспортной прокуратуры сообщила о товарах на миллионы тенге, которые долгое время находились на СВХ, передает ИА «NewTimes.kz».

В частности в ведомстве сообщили о трех беспилотниках и аэростате стоимостью полмиллиарда тенге. Уточняется, что они давно могли принести пользу казахстанцам и государству.

«Авиационной транспортной прокуратурой Нур-Султана на складах временного хранения таможенного поста «Астана Әуежай» обнаружены три беспилотных летательных аппарата и аэростат вместе с комплектующими деталями. Как показала последующая прокурорская проверка, аппараты стоимостью 548 686 648 тенге были размещены туда еще в 2013 году, так как получатель отказался от груза», – отметили сотрудники прокуратуры.

Также правоохранители добавили, что уполномоченные органы с 2013 года не приняли никаких мер по признанию бесхозными и обращению их в доход государства не принимали.

В итоге их передали государаству.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 15:22
Сумма не маленькая даже сейчас, а с учетом курса тенге на тот год так ВААЩЕ!
Были бы деньги свои не бросили бы, походу, очередная афера с бюджетом сорвалась, раз никто не чешется...
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:47
Не хилые игрушки пылятся в аэропорту столицы, за не хилую сумму, кто же такой умный отказался от них!
 
 

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