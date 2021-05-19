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Джинсы с оптической иллюзией стали объектом обсуждения в Сети

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Джинсы с оптической иллюзией стали объектом обсуждения в Сети
Фото: @leje.official
Необычный дизайн джинсов южнокорейского бренда Leje стал объектом обсуждения в сети. Соответствующий материал публикует портал Oddity Central.

Речь идет о брюках Slash Jeans с оптической иллюзией: они выглядят так, словно их порезали на куски, а затем сшили в зигзагообразной форме. Джинсы представлены в разных расцветках: темно-синей, черной, белой. Кроме того, некоторые модели разрезаны только на уровне колена, а другие — по всей поверхности штанин. Стоимость такой пары составляет 375 долларов (27 600 рублей).



Пользователь Twitter с никнеймом @_gastt опубликовал на своей странице снимки двух моделей описанных джинсов. Твит стал вирусным и набрал больше 30 тысяч лайков. Юзеры принялись обсуждать вещи бренда в комментариях.

Одни сочли дизайн Slash Jeans неудобным и раскритиковали его: «У меня заболели глаза от этой оптической иллюзии», «Мне кажется, в них очень некомфортно находиться», «Этот дизайн меня пугает», «Никогда не пойму такую моду».

Другие, напротив, оценили дизайнерское решение марки. «Я бы потратил все свои сбережения на их покупку», «Это очень круто!», «Они выглядят здорово, словно какой-нибудь самурай разрезал штанины», «Они мне безумно нравятся», — высказывались они.

Ранее в мае имитирующие корсет джинсы вызвали недоумение у покупательниц бренда Fashion Nova. Речь идет о брюках модели Tie 'Em Up Boyfriend Jeans с завышенной талией. Они украшены завязками на задней части, которые напоминают шнуровку корсета. «Я в недоумении, кто вообще носит такое?» — удивлялись пользователи сети.


Источник: lenta.ru
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