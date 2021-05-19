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Не выделили деньги: глава МВД объяснил перенос сдачи отпечатков пальцев

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Не выделили деньги: глава МВД объяснил перенос сдачи отпечатков пальцев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Дактилоскопическую регистрацию (обязательную сдачу отпечатков пальцев) граждан перенесли в Казахстане на 2023 год. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев объяснил причину переноса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава МВД выступил с докладом на заседании Мажилиса в рамках рассматриваемого депутатами проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел".

"В проект внесены поправки о переносе срока введения в действие отдельных норм закона о дактилоскопической и геномной регистрации с 1 января 2021 года на 1 января 2023 года. Вместе с тем хочу напомнить, что закон был разработан для создания правовых основ биометрической идентификации личности, что позволит использовать биометрическую информацию в интересах граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства. Не создаст ли такой перенос срока рисков для безопасности личности и государства, для чего и был принят вышеназванный закон?" - поинтересовался депутат Малик Кулшар.

Министр внутренних дел заявил, что никаких рисков для безопасности страны нет. Он добавил, что дактилоскопическую и геномную регистрацию планировалось ввести в 2021 году. Тогда же, по его словам, должны были выделить 26 миллиардов тенге, но выделено только 11 миллиардов.

"Когда гражданин пребывает за рубежом и переходит границу, нашими сотрудниками проводится с ними работа, ведется регистрация. Регистрация идет также в гостиницах, домах отдыха. Однако в связи с технической невозможностью этот вопрос снят. К сожалению, у нас не решен вопрос технической интеграции.

В период пандемии 15 миллиардов тенге, которых не хватало, были сняты с нас на здравоохранение. Поэтому просим до 2023 года перенести срок. Думаю, до этого времени успеем. В 2022 году будут выделены средства, в 2023 году мы начнем работу", - сказал министр.

Сдачу отпечатков пальцев казахстанцами перенесли на 2023 год

Депутаты одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел.

С 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов - удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом.

По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года необязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока.

Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП - 5834 тенге в 2021 году.

Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без вести пропавших, с их согласия.

Как заверяли ранее в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будут содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные, Ф.И.О. и ИИН, в ней отсутствуют.


Источник: Tengrinews.kz
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