Не выделили деньги: глава МВД объяснил перенос сдачи отпечатков пальцев

Дактилоскопическую регистрацию (обязательную сдачу отпечатков пальцев) граждан перенесли в Казахстане на 2023 год. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев объяснил причину переноса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава МВД выступил с докладом на заседании Мажилиса в рамках рассматриваемого депутатами проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел".



"В проект внесены поправки о переносе срока введения в действие отдельных норм закона о дактилоскопической и геномной регистрации с 1 января 2021 года на 1 января 2023 года. Вместе с тем хочу напомнить, что закон был разработан для создания правовых основ биометрической идентификации личности, что позволит использовать биометрическую информацию в интересах граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства. Не создаст ли такой перенос срока рисков для безопасности личности и государства, для чего и был принят вышеназванный закон?" - поинтересовался депутат Малик Кулшар.



Министр внутренних дел заявил, что никаких рисков для безопасности страны нет. Он добавил, что дактилоскопическую и геномную регистрацию планировалось ввести в 2021 году. Тогда же, по его словам, должны были выделить 26 миллиардов тенге, но выделено только 11 миллиардов.



"Когда гражданин пребывает за рубежом и переходит границу, нашими сотрудниками проводится с ними работа, ведется регистрация. Регистрация идет также в гостиницах, домах отдыха. Однако в связи с технической невозможностью этот вопрос снят. К сожалению, у нас не решен вопрос технической интеграции.



В период пандемии 15 миллиардов тенге, которых не хватало, были сняты с нас на здравоохранение. Поэтому просим до 2023 года перенести срок. Думаю, до этого времени успеем. В 2022 году будут выделены средства, в 2023 году мы начнем работу", - сказал министр.



Сдачу отпечатков пальцев казахстанцами перенесли на 2023 год



Депутаты одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел.



С 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов - удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом.



По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года необязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока.



Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП - 5834 тенге в 2021 году.



Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без вести пропавших, с их согласия.



Как заверяли ранее в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будут содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные, Ф.И.О. и ИИН, в ней отсутствуют.