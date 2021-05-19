«Добровольный запрет» на открытие кредитов просят ввести депутаты в Казахстане

Депутат мажилиса парламента РК Айгуль Куспан в депутатском запросе на пленарном заседании озвучила ряд предложений по борьбе с кредитным мошенничеством, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МИА «Казинформ».



Депутат напомнила, что в последнее время стремительно увеличивается количество обращений граждан, ставших жертвами кредитных мошенников, которые, используя персональные данные казахстанцев, без их ведома оформляют на них займы.



«Это настоящее бедствие, угроза безопасности для нашего государства, потому что оно подрывает веру наших граждан. Вы только задумайтесь, каково это — оказаться в положении человека, который узнал об оформленном на него огромном кредите спустя месяцы, когда его уже начинает тревожить коллекторская организация или его счета заблокированы судебными исполнителями.



Все мы наслышаны и о таких неприятных ситуациях, когда людям прямо перед вылетом, в аэропорту, впервые сообщают об имеющемся ограничении на выезд за рубеж в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по кредитам, которые они не брали», — сказала Айгуль Куспан.



Депутат привела несколько таких примеров.



«Так, житель Алматы узнал, что неизвестный мужчина оформил кредит на сумму 1,5 млн тенге на его имя по утерянному ранее удостоверению. Он был вынужден несколько месяцев доказывать, что не брал этот заем.



Кроме того, есть много примеров оформления займов на чужое имя мошенниками, владеющими лишь 12-значным ИИН граждан.



Житель Усть-Каменогорска продавал запчасти машины на популярном сервисе объявлений. Потенциальный покупатель обманным путем, войдя в доверие продавца, попросил его ИИН и через микрокредитную организацию оформил на него кредит в размере 250 тыс тенге», — перечислила депутат.



По ее словам, жертвам кредитных мошенников приходится тратить свое время на судебные тяжбы, почерковедческие и иные экспертизы. А это, очевидно, большой стресс и другие неудобства, связанные с затяжными уголовно-процессуальными действиями.



«Некоторые годами не могут доказать свою непричастность к этим кредитам. Иные не имеют средств на квалифицированную юридическую помощь. Это, в основном, пожилые люди, для здоровья которых такие стрессовые ситуации крайне опасны.



Один из вариантов решения рассматривается в России. Там обсуждается возможность оформления гражданами «добровольного запрета» на открытие кредитов. Практически, это означает, что граждане не будут платить по оформленным на них кредитам, если они заранее предупредили, что не намерены получать займы», — заключила Куспан.



Полный список предложений депутата выглядит так:



- рассмотреть технические возможности реализации гражданами права на «добровольный отказ» на открытие кредитов;

- обязать кредитные учреждения принять конкретные меры по недопущению использования мошенниками чужих персональных данных для получения займа.