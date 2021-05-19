Начат процесс очищения судебной системы - ВС

Руководитель отдела внутренней безопасности аппарата Верховного суда Тимур Ермагамбетов заявил, что ведомство запустило процесс очищения судебной системы. По его словам, есть три особенности, так или иначе создающих поле для коррупционных злоупотреблений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.



"Первая особенность заключается в том, что в любом госоргане решение принимает начальник. Помогает ему целый аппарат помощников. В судах не так: судья сам единолично готовит и выносит решение. И нет никакого значения: только вчера он стал судьей или имеет 20-летний стаж работы", - заявил Ермагамбетов. Как отмечает спикер, ошибку чиновника можно исправить быстро, без шума, и об этом вряд ли узнает кто-то извне". Ошибку же судьи вправе исправить только вышестоящая инстанция.



Вторая особенность, по словам Ермагамбетова, в подборе судей. Ими занимаются не председатели судов, а Высший Судебный Совет.



"Третья особенность в том, что все проблемы общества, в конечном итоге, поступают в суды. Это 1,5 миллиона дел в год. Около 6 000 решений и приговоров выносят судьи каждый рабочий день (один судья - до 15 решений)", - добавил он.



Тимур Ермагамбетов считает, что Верховный суд проводит масштабную антикоррупционную работу и запустил элементы механизма самоочищения.



"Коррупция в судах в первую очередь связана с качеством судейских кадров. Как было указано выше, их подбирает и рекомендует Главе государства Высший Судебный Совет. Так вот, совет каждый год (до 2018 года) принимал в систему в среднем более 200 судей. 2014 год вообще отличился тем, что из 750 кандидатов судьями стали сразу 500 (двое из каждых трех). Только в суды Алматы в тот год приняли сразу полсотни судей", - подчеркивает руководитель отдела внутренней безопасности.



Как поделился Ермагамбетов, 103 из 500 судей уже освобождены от должностей по различным основаниям, 19 наказаны в дисциплинарном порядке, а 10 стали объектами уголовного преследования за коррупцию.



"На сегодняшний день новые HR-фильтры обеспечивают тщательную проверку кандидатов, закрыв дорогу в суд "слабым" юристам. Если до 2018 года из 100 кандидатов судьями становились 25, то сейчас не более 6".



Он рассказал, что многоступенчатая система оценки судей на профпригодность получила положительные отзывы от международных экспертов. С 2019 года ей подвергнуты около 600 судей. И не прошел ее каждый 10-й. "Уволены за профнепригодность или переведены в суды с меньшей нагрузкой. Такую "двойку" раньше за несколько лет получили всего 15 судей из 1 600. К слову, в этом году оценку на профпригодность пройдут еще около 800 служителей Фемиды".



В судебной системе приняты и другие антикоррупционные меры: увеличены зарплаты судей, ограничены полномочия председателей судов, ужесточена ответственность.



Ермагамбетов отмечает рост числа оправдательных приговоров. По данным Верховного суда, в 2015-2017 годах по делам Антикора не оправдали ни одного, кто был под арестом. За последние 3 года оправданы 36 содержавшихся под стражей. Всего количество оправданных по тяжким и особо тяжким преступлениям выросло в 8 раз (с 60 за 2015-2017 годы до 480 за 2018-2020 годы).



Суды чаще удовлетворяют жалобы против следствия, вдвое больше отказывают давать санкции на арест подозреваемых. При этом за 2018-2020 годы за коррупцию осуждено 23 сотрудника прокуратуры, 10 - Антикоррупционной службы и более 930 - других правоохранительных органов.



Тимур Ермагамбетов считает, что полное оздоровление системы требует времени. В то же время он подчеркнул, что каждое задержание судей - чрезвычайная ситуация.



"Сдерживающим фактором послужат недавние поправки в закон, ужесточившие наказание для судей за коррупционные преступления. К этому относим и оздоровление общества в целом, когда для подготовки к апелляции участник спора ищет не "выход на судей", а хорошего юриста", - добавил он.



По его данным, за неправомерные деяния или вынесение несправедливых решений с 2019 года уволены либо понижены в должности 83 судьи. Это в 4 раза больше, чем прежде.



Процедура увольнения судьи за нарушение кодекса судейской этики очень длительна. Она связана с необходимостью последовательного получения заключений комиссии по судейской этике, цент­рального совета союза судей, судебного жюри при Высшем Судебном Совете и самого совета, по рекомендации которого решение принимает Президент, объясняет Ермагамбетов.



Он анонсировал создание антикоррупционной краудсорсинговой платформы.



"Мобильное приложение позволит любому, кто столкнулся с коррупцией в судах или стал свидетелем нарушения судьей кодекса судейской этики, быстро отправить в службу ВБ ВС сообщение. Завершается разработка IT-продукта "Цифровая аналитика", которая обеспечит людям легкий доступ к судебной практике и возможность оценить свои шансы в суде, существенно снизив коррупционные риски".



Верховный суд, кроме того, предлагает внедрить экстерриториальную подсудность, которая распределит дела автоматически между всеми судами в стране. К примеру, она позволит судьям Петропавловска или Уральска рассмотреть онлайн спор истца из Шымкента и устранит возможности для коррупционных рисков. Новшества будут внесены в виде законопроектов в Мажилис в ближайшее время.