Коронавирус подтвердился у 2433 человек за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтвержден 366 481 случай, из них:



в городе Нур-Султан – 439,

в городе Алматы – 534,

в городе Шымкенте – 109,

в Акмолинской области – 129,

в Актюбинской области - 120,

в Алматинской области – 166,

в Атырауской области – 79,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 105,

в Карагандинской области – 326,

в Костанайской области – 37,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 63,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 33,

в Туркестанской области – 39.