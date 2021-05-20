Заключенные гватемальской тюрьмы устроили бунт и обезглавили сокамерников

Заключенные устроили бунт в гватемальской тюрьме Кецальтенанго, по предварительной информации, от шести до десяти человек погибли в ходе беспорядков, местные СМИ со ссылкой на национальную полицию сообщают, что часть из них были обезглавлены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Национальная гражданская полиция подтвердила, что в 16.00 в колонии муниципалитета Кантель, Кецальтенанго, произошли беспорядки,... в ходе которых были обезглавлены шесть сокамерников, личность каждого из них и причина инцидента до сих пор неизвестны", - говорится в сообщении.



По неподтвержденной информации различных СМИ, число жертв составляет до 10 человек, включая женщину - посетительницу этой колонии. Уточняется, что в этом секторе исправительного центра содержали членов преступных группировок "Мара 18" и "Сальватруча".



Исправительная колония Кантель вмещает около 900 заключенных, но в СМИ заявляют, что сейчас там содержат более 2200 человек - членов преступных банд, наркоторговцев и подследственных.



Для помощи в восстановлении порядка в колонии на место происшествия было направлено подкрепление и спасатели. Правозащитники обратились к властям с просьбой срочно вернуть контроль над учреждением во избежание новых инцидентов.