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Заключенные гватемальской тюрьмы устроили бунт и обезглавили сокамерников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:58
Заключенные гватемальской тюрьмы устроили бунт и обезглавили сокамерников
Фото из открытых источников
Заключенные устроили бунт в гватемальской тюрьме Кецальтенанго, по предварительной информации, от шести до десяти человек погибли в ходе беспорядков, местные СМИ со ссылкой на национальную полицию сообщают, что часть из них были обезглавлены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Национальная гражданская полиция подтвердила, что в 16.00 в колонии муниципалитета Кантель, Кецальтенанго, произошли беспорядки,... в ходе которых были обезглавлены шесть сокамерников, личность каждого из них и причина инцидента до сих пор неизвестны", - говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации различных СМИ, число жертв составляет до 10 человек, включая женщину - посетительницу этой колонии. Уточняется, что в этом секторе исправительного центра содержали членов преступных группировок "Мара 18" и "Сальватруча".

Исправительная колония Кантель вмещает около 900 заключенных, но в СМИ заявляют, что сейчас там содержат более 2200 человек - членов преступных банд, наркоторговцев и подследственных.

Для помощи в восстановлении порядка в колонии на место происшествия было направлено подкрепление и спасатели. Правозащитники обратились к властям с просьбой срочно вернуть контроль над учреждением во избежание новых инцидентов.


Источник: Tengrinews.kz
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