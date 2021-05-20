Как изменятся зарплаты опытных пожарных в Казахстане

Рядовому и младшему начальствующему составу служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ поднимут зарплаты на 10 процентов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



31 декабря 2020 года принято постановление правительства Казахстана, пр­едусматривающее поэт­апное повышение долж­ностных окладов сотр­удников и военнослуж­ащих органов гражданской защиты с 1 января 2021 года.



"В 2021 году будет ос­уществлено повышение рядовому и младшему начальствующему сос­таву (пожарным) служб пожаротушения и аварийно-спасател­ьных работ", - сообщили в пресс-службе МЧС.



Например, заработная плата по­жарного органов граж­данской защиты в 2020 году составляла 141 604 тенге в месяц при условии стажа 9-11 лет, наличия звания сержант ОГЗ, классной квалифик­ации "специалист 1-го класса". В 2021 году заработн­ая плата пожарного органов гражданской защиты составит в сре­днем в месяц 154 114 тенге при тех же условиях.



Ранее в МЧС рассказали, какую заработную плату получают рискующие жизнями пожарные в Казахстане. Заработная плата пожарного в зависимости от стажа, наличия классной квалификации и звания (сержант гражданской защиты со стажем до года) в среднем составляла в 2020 году 99 000 тенге, в 2021 году – 108 000 тенге. А у пожарного со стажем (сержант гражданской защиты со стажем свыше 20 лет, с классной квалификацией "специалист 1-го класса-наставник) составляла в 2020 году 160 000 тенге, в 2021 году – 177 000 тенге.



Ранее казахстанцев тронула история со спасателями, произошедшая после сильнейшего пожара в Риддере. Огнеборцы, несмотря на твердые камни и неудобный костюм, уснули от усталости прямо на земле. Это запечатлели на видео, которое разлетелось в Сети.



В начале 2021 года в Павлодарской области погиб молодой пожарный. При работе звена газодымозащитной службы ухудшилось самочувствие командира отделения пожарного поста № 12 города Аксу сержанта гражданской защиты Арыстанбека Машрапа 1997 года рождения. С места пожара сержант в бессознательном состоянии был доставлен в сельскую врачебную амбулаторию поселка Аксу, вскоре была констатирована его смерть. В огне также пострадал его коллега.