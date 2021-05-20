Как изменятся зарплаты опытных пожарных в Казахстане

Рядовому и младшему начальствующему составу служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ поднимут зарплаты на 10 процентов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
31 декабря 2020 года принято постановление правительства Казахстана, предусматривающее поэтапное повышение должностных окладов сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты с 1 января 2021 года.
"В 2021 году будет осуществлено повышение рядовому и младшему начальствующему составу (пожарным) служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Например, заработная плата пожарного органов гражданской защиты в 2020 году составляла 141 604 тенге в месяц при условии стажа 9-11 лет, наличия звания сержант ОГЗ, классной квалификации "специалист 1-го класса". В 2021 году заработная плата пожарного органов гражданской защиты составит в среднем в месяц 154 114 тенге при тех же условиях.
Ранее в МЧС рассказали, какую заработную плату получают рискующие жизнями пожарные в Казахстане. Заработная плата пожарного в зависимости от стажа, наличия классной квалификации и звания (сержант гражданской защиты со стажем до года) в среднем составляла в 2020 году 99 000 тенге, в 2021 году – 108 000 тенге. А у пожарного со стажем (сержант гражданской защиты со стажем свыше 20 лет, с классной квалификацией "специалист 1-го класса-наставник) составляла в 2020 году 160 000 тенге, в 2021 году – 177 000 тенге.
Ранее казахстанцев тронула история со спасателями, произошедшая после сильнейшего пожара в Риддере. Огнеборцы, несмотря на твердые камни и неудобный костюм, уснули от усталости прямо на земле. Это запечатлели на видео, которое разлетелось в Сети.
В начале 2021 года в Павлодарской области погиб молодой пожарный. При работе звена газодымозащитной службы ухудшилось самочувствие командира отделения пожарного поста № 12 города Аксу сержанта гражданской защиты Арыстанбека Машрапа 1997 года рождения. С места пожара сержант в бессознательном состоянии был доставлен в сельскую врачебную амбулаторию поселка Аксу, вскоре была констатирована его смерть. В огне также пострадал его коллега.
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