Вице-премьер РК Роман Скляр: Альтернативы действующей системе ценообразования на бензин нет

По словам заместителя главы правительства, государственное регулирование цен неэффективно.



Напомним, стабилизировать цены на бензин в Казахстане, а также провести расследование на предмет сговора торговцев топливом потребовал в апреле текущего года депутат Альберт Рау. Сегодня, отвечая на запрос народного избранника, заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, что антимонопольщики вынесли уведомления в адрес четырёх крупных сетей и шести региональных сетей АЗС в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. В случае неисполнения уведомлений в месячный срок, согласно Предпринимательскому кодексу, в отношении заправщиков будут инициированы расследования.



«В регионах страны, где признаки ценового сговора не выявлены, но имеет место рост цен, приняты меры по разъяснению участникам рынка норм антимонопольного законодательства и ответственности за необоснованное повышение цен. Работа по проведению ценового мониторинга рынков розничной и оптовой реализации нефтепродуктов продолжается», — заверил чиновник.



Касательно же госрегулирования цен на топливо Р. Скляр заявил, что оно неэффективно, ввиду того что невозможно учесть все условия для каждой конкретной АЗС. При этом также потеряется здоровая конкуренция между заправочными станциями. Долгосрочное регулирование цен с сопутствующим увеличением объёмов поставок нефти на внутренний рынок приведёт к снижению инвестиционной привлекательности отрасли и, соответственно, к снижению добычи и экспорта нефти и т. д.



Вице-премьер уверен, что регулирование цен и создание системы распределения «удешевлённых» нефтепродуктов является малоэффективным и затратным методом, так как выгодами низких цен могут воспользоваться жители приграничных районов соседних государств. Кроме того, возникнут условия для теневого вывоза нефтепродуктов на экспорт по различным схемам.



Скляр также выразил надежду, что цены на рынке ГСМ в стране будут стабилизированы, так как Минэнерго с января текущего года ограничило экспорт нефтепродуктов, а текущий уровень запасов бензина марки АИ-92 в Казахстане вырос до 270 тыс. тонн.