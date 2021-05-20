Цоя спросили о причинах закупа дорогой вакцины

Депутат Сената Айгуль Каппарова спросила министра здравоохранения Алексея Цоя, почему Казахстан закупил дорогостоящую вакцину Hayat-Vax, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На заседании палаты Айгуль Каппарова отметила, что сейчас казахстанцы получают вакцины "Спутник V", QazVac и Sinopharm (Hayat-Vax). Правительством для производства российской вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) было выделено 18 миллиардов тенге. С 1 февраля 2021 года произведены и поставлены в регионы 1 912 000 доз "Спутник V". В Жамбылской области завершается строительство казахстанского завода вакцин QazVac, выпускаемых НИИ проблем биологической безопасности. К концу года завод планирует увеличить производство вакцины QazVac до 500 тысяч доз в месяц.



"В апреле 2021 года Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил один миллион доз вакцины Hayat-Vax на сумму 13,3 миллиарда тенге для иммунизации 500 тысяч человек. Для сравнения, цена вакцины, состоящей из двух компонентов, для Hayat-Vax составляет 62,2 доллара, "Спутник V" - 26 долларов, отечественной вакцины - 9,4 доллара. В чем причина покупки дорогостоящей вакцины, на чем это основано? Не приведет ли закуп вакцин у зарубежных производителей к снижению собственного производства и закрытию отечественных фармацевтических заводов?", - поинтересовалась депутат.



Глава Минздрава Алексей Цой ответил, что все цены на вакцины назначаются производителями. Он подчеркнул, сейчас важно обеспечить доступность и выбор в кратчайшие сроки. Но каждый производитель лимитировано выдает вакцины.



"Для нас очень важно в кратчайшие сроки обеспечить доступность и выбор на рынке Казахстана. Поэтому при переговорах с производителями, вы знаете, есть дефицит по поставкам и лимитированность поставок от каждого производителя. Наша задача в максимально короткие сроки обеспечить население Казахстана вакцинами. Поэтому данная работа проводится. Вакцины сейчас как, вы видите, используются в программе иммунизации.



Что касается производственной площадки на Карагандинского фармацевтического комплекса, то здесь нужно понимать, что данный завод выпускает вакцину впервые. Сейчас производственные мощности переориентированы на выпуск вакцин. Но данные производственные площадки также выпускают биологические препараты для лечения онкологии, других заболеваний, мы не видим каких-то проблем по закрытию заводов, широкая линейка. Все заводы многофункциональные, они выпускают широкую линейку препаратов. Помимо этого, сама вакцинация - это не разовая акция, она идет постоянно. У нас более 20 вакцин в ежегодном календаре прививок, поэтому здесь для Казахстана большой потенциал именно для развития отечественной фарминдустрии", - ответил Алексей Цой.



Напомним, Казахстан закупил миллион доз китайской вакцины Sinopharm, выпускаемой в Объединенных Арабских Эмиратах под названием Hayat-Vax. Профинансировал закуп вакцин фонд "Самрук-Казына". Общая сумма затрат составляет 31 миллион 100 тысяч долларов.