Выборы акимов и голос против всех: Парламент принял закон

Депутаты Сената приняли проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в конституционный закон "О выборах в Казахстане", одобренный Мажилисом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Целью законопроекта является внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Основные задачи законопроекта: совершенствование избирательной системы; укрепление системы местного самоуправления; снижение порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента.
Новшества:
- выдвижение кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов: в порядке самовыдвижения (сбором подписей в поддержку кандидата в количестве не менее одного процента избирателей, проживающих в соответствующем городе или сельском округе); политическими партиями из числа своих членов; акимом района (города областного значения), в случае если на конец срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов.
- требования к кандидатам: гражданин Казахстана; возраст - не моложе 25 лет; квалификационные требования для данной должности; общие ограничения как для всех госслужащих, например судимость, недееспособность; - внесение избирательного взноса кандидатом в однократном размере, установленном законодательством, минимальной заработной платы; - выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. Срок избирательной кампании составит 30 дней; - финансирование прямых выборов сельских акимов будет осуществляться через местный бюджет; - внесение норм по снижению порога прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7 до 5 процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. - внесение в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы "Против всех".
"Предусматривается снижение порога прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты с 7 до 5 процентов. Также в бюллетени для голосования добавляется графа "Против всех". Это важное событие в общественно-политической жизни страны. Несомненно, эта инициатива Главы государства внесет значительный вклад в дальнейшую демократизацию политической системы Казахстана и усиление политической конкуренции. Мы также надеемся, что проведение выборов акимов на местах повысит эффективность системы управления", - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.
В январе 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что графа "Против всех" должна быть введена в избирательные бюллетени всех уровней. По мнению Президента, понятие альтернативных взглядов и голосования против всех должно быть нормальным для казахстанцев.
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