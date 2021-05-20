Назван самый популярный бренд авто казахстанцев, и это не Toyota

Согласно исследованию Picodi.com, самой популярной маркой автомобиля, чаще всего встречавшейся в поисковых запросах казахстанцев в Google, является Mersedes-Benz, передает ИА «NewTimes.kz».



Как пишет Еnergyprom.kz, к апрелю 2021 года в Казахстане зарегистрировано более 3,8 млн легковых автомобилей — на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 94,5% легковых автомобилей принадлежит физическим лицам — 3,6 млн (минус 2% за год).



Значительную часть автопарка до сих пор составляют автомобили возрастом более 10 лет: 64,3%, что, прочем, меньше чем в прошлом году (65%). Количество таких авто за год сократилось на 3,2% и на конец марта этого года составило 2,5 млн.



Число «железных коней» возрастом менее 3 лет, наоборот, выросло на 12,1%, до 472 тыс, также увеличилось количество автомобилей возрастом от 7 до 10 лет — на 8,1%, до 282,3 тыс.



Треть легковых автомобилей старше 10 лет приходится лишь на три региона: Алматинскую область (382,6 тыс), Алматы (245,9 тыс) и Восточно-Казахстанскую область (208,1 тыс).



Среди регионов РК сокращение числа легковых автомобилей возрастом более 10 лет наблюдалось практически во всех регионах, за исключением Туркестанской области и Шымкента, где их количество увеличилось на 58,4% и 23,5% соответственно.



Впрочем, рост показателя в этих регионах связан не с реальным количеством авто, а со сменой владельцев и перерегистрацией автомобилей, поставленных на учет еще в Южно-Казахстанской области.



Стоит отметить, что в количественном выражении количество легковых автомобилей, зарегистрированных в ЮКО, сократилось на 22,3 тыс, в то время как в Туркестанской области оно выросло на 30 тыс, а в Шымкенте — на 11,6 тыс.



Также согласно исследованию Picodi.com, самой популярной маркой автомобиля, чаще всего встречавшейся в поисковых запросах казахстанцев в Google, вопреки стереотипам является Mersedes-Benz. Кроме Казахстана, Mersedes-Benz лидирует по количеству поисковых запросов еще в 9 странах.



Первое месте у европейских интернет-пользователей занимает марка BMW: именно эти авто чаще всего фигурировали в запросах жителей сразу 15 стран из 45 рассматриваемых.



Замыкает топ-3 традиционно считающаяся «казахской» машиной Toyota, популярная у жителей 5 стран.



Рейтинг основан на сравнении количества запросов о 64 марках автомобилей за последние 4 года в поисковой системе Google.