«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Мая
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.54 KZT
  • €1 = 521.98 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назван самый популярный бренд авто казахстанцев, и это не Toyota

Просмотров:631 Опубликовано: Сегодня, 12:36
Назван самый популярный бренд авто казахстанцев, и это не Toyota
Фото из открытых источников
Согласно исследованию Picodi.com, самой популярной маркой автомобиля, чаще всего встречавшейся в поисковых запросах казахстанцев в Google, является Mersedes-Benz, передает ИА «NewTimes.kz».

Как пишет Еnergyprom.kz, к апрелю 2021 года в Казахстане зарегистрировано более 3,8 млн легковых автомобилей — на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 94,5% легковых автомобилей принадлежит физическим лицам — 3,6 млн (минус 2% за год).

Значительную часть автопарка до сих пор составляют автомобили возрастом более 10 лет: 64,3%, что, прочем, меньше чем в прошлом году (65%). Количество таких авто за год сократилось на 3,2% и на конец марта этого года составило 2,5 млн.

Число «железных коней» возрастом менее 3 лет, наоборот, выросло на 12,1%, до 472 тыс, также увеличилось количество автомобилей возрастом от 7 до 10 лет — на 8,1%, до 282,3 тыс.

Треть легковых автомобилей старше 10 лет приходится лишь на три региона: Алматинскую область (382,6 тыс), Алматы (245,9 тыс) и Восточно-Казахстанскую область (208,1 тыс).

Среди регионов РК сокращение числа легковых автомобилей возрастом более 10 лет наблюдалось практически во всех регионах, за исключением Туркестанской области и Шымкента, где их количество увеличилось на 58,4% и 23,5% соответственно.

Впрочем, рост показателя в этих регионах связан не с реальным количеством авто, а со сменой владельцев и перерегистрацией автомобилей, поставленных на учет еще в Южно-Казахстанской области.

Стоит отметить, что в количественном выражении количество легковых автомобилей, зарегистрированных в ЮКО, сократилось на 22,3 тыс, в то время как в Туркестанской области оно выросло на 30 тыс, а в Шымкенте — на 11,6 тыс.

Также согласно исследованию Picodi.com, самой популярной маркой автомобиля, чаще всего встречавшейся в поисковых запросах казахстанцев в Google, вопреки стереотипам является Mersedes-Benz. Кроме Казахстана, Mersedes-Benz лидирует по количеству поисковых запросов еще в 9 странах.

Первое месте у европейских интернет-пользователей занимает марка BMW: именно эти авто чаще всего фигурировали в запросах жителей сразу 15 стран из 45 рассматриваемых.

Замыкает топ-3 традиционно считающаяся «казахской» машиной Toyota, популярная у жителей 5 стран.

Рейтинг основан на сравнении количества запросов о 64 марках автомобилей за последние 4 года в поисковой системе Google.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Юрий Спассков
  • Pankration and MMA
  • master_kz
  • Pinochet
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:45
Очень спорный вывод исследователей.
Статистка гугл на мерсы, походу на запчасти, а владельцы опелей вообще в гугл не заглядыаают... ))))))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика