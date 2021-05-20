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Болат Жамишев: что пошло не так с пенсионной системой

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Болат Жамишев: что пошло не так с пенсионной системой
Фото из открытых источников
Вкладчикам могут разрешить получать инвестиционный доход от частного управления пенсионными активами до выхода на пенсию. Этот вопрос рассматривается АРРФР, правительством, ЕНПФ и профсообществом.

«Те институциональные противоречия, которые закладываются в систему, собственно, и дают те результаты, которые мы имеем», – поделился мнением по поводу состояния пенсионной системы экономист Болат Жамишев в ходе CFO Summit 2021, передает корреспондент inbusiness.kz.

Вот, какие противоречия он видит:

«Мы создали институт в виде пенсионных фондов, но при этом оградили государственные предприятия от возможности и необходимости вообще выходить на фондовый рынок.

Противоречия в том, что пенсионные фонды (существовавшие до объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ. – Ред.) были аффилированы с банками, как результат там было неэффективное инвестирование, плюс проблемы были с административными издержками. Решили эту проблему – создали ЕНПФ.

Но вместе с этим заложили другую проблему – стали на пенсионную систему смотреть как на часть государственной системы. Нацбанк, управляя пенсионными активами, состыковал ее с денежно-кредитной политикой и уменьшил долю валютных инструментов, чтобы не было давления на валютный рынок.

Как следствие – поскольку это практически государственные деньги, разрешили использовать их на покупку жилья (также лечение и передавать «излишки» частным управляющим. – Ред.).

Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы все государственные фонды объединить, имеется в виду, что ЕНПФ – это тоже государственный фонд.

Далее. С одной стороны, разрешили использовать пенсионные накопления на жилье, а с другой – обсуждается вопрос о дополнительных взносах в накопительную пенсионную систему. Это противоречие. Зачем раздавали, если опять нужно увеличить взносы работодателей в эту систему?

Теперь эта проблема – [недостаточная эффективность] ЕНПФ – решается через передачу (части накоплений сверх минимального порога достаточности. – Ред.) в управление частным компаниям. Предполагается, что проблема с эффективностью управления вроде бы должна быть решена. Но поскольку сейчас все действия, которые были проведены, вообще девальвировали для населения значимость сбережений в накопительной пенсионной системе, мы столкнулись с тем, что нет интереса.

Вот эти противоречия, которые все время закладываются в систему, они все время «взрываются», и мы имеем тот результат, который имеем.

Накопительная пенсионная система создавалась просто исходя из понимания того, что бюджетных средств достаточно не будет, с учетом старения населения и всех демографических позиций. Но про это забыли. И поэтому, если смотреть вперед, нужно иметь в виду, что только за счет пенсионных накоплений можно будет говорить о достаточных пенсиях. Сейчас никто при обсуждении каких-либо вариантов никогда не говорит об абсолютных значениях пенсионных выплат. Все оперируют [такими категориями], как «прожиточный минимум», «минимальная пенсия». И никто не скажет, сколько это и как на это жить».

Говоря о себе, Болат Жамишев отметил, что его пенсия сейчас на три четверти состоит из выплат из накопительной пенсионной системы и только на четверть – из того, что платится из бюджета. Он считает, что если говорить о будущем, то нужно иметь в виду, что только собственными накоплениями граждан на старость можно будет решить проблему пенсионного обеспечения.

Какие опции могут предоставить по накоплениям

Добавим, что в настоящее время пенсионные активы сверх минимального порога достаточности управляются четырьмя компаниями. Это Halyk Global Markets, Jusan Invest, BCC Invest, «Сентрас Секьюритиз».

«С начала года в частное управление переведено 3,2 млрд тенге пенсионных накоплений», – озвучила цифру председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, выступая на этом же саммите. Отметим, что ранее ЕНПФ публиковал статистику инвестирования на 1 апреля. Частные компании получили в доверительное управление 1,7 млрд тенге, на указанную дату три из четырех УИП начали инвестиционную деятельность с пенсионными активами (на тот момент было уже инвестировано 1,47 млрд тенге, по каким активам компании их распределили, можно прочитать здесь).

«Вместе с тем, опция частного управления пенсионными активами на сегодня недостаточно востребована в связи с изъятиями накоплений для улучшения жилищных условий и лечение. На эти цели с начала года изъято 1,3 трлн тенге», – отметила глава АРРФР в своем выступлении.

По ее словам, для повышения привлекательности частного управления пенсионными активами агентство совместно с правительством, ЕНПФ и Ассоциацией финансистов Казахстана прорабатывает вопрос предоставления вкладчикам возможности регулярно получать инвестиционный доход по пенсионным накоплениям в частном управлении до выхода на пенсию. Также изучается возможность изъятия остатка пенсионных накоплений при достижении пенсионного возраста и заключении договора пенсионного аннуитета.


Источник: inbusiness.kz
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