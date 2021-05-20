Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

Пассажирский лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета. Об этом сообщает портал OpenSky Network.
Сообщается, что пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен». Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией. Другие детали происшествия не приводятся.
В конце марта мужчина захватил пассажирский самолет в аэропорту Мавритании и потребовал выкуп. Уточняется, что захватчик пригрозил взорвать лайнер, принадлежащий местной авиакомпании, если представители правоохранительных органов будут его штурмовать. На борту судна не было пассажиров.
Силовикам удалось задержать злоумышленника без какого-либо ущерба для аэропорта и воздушного судна. По информации местных СМИ, мужчина утверждал, что он был гражданином США и что у него есть «проблемы с Мавританией».
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.