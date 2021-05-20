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Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Кадр: Mirosław Szalkowski / EAGLE1326 / YouTube
Пассажирский лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета. Об этом сообщает портал OpenSky Network.

Сообщается, что пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает «самолет захвачен». Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией. Другие детали происшествия не приводятся.

В конце марта мужчина захватил пассажирский самолет в аэропорту Мавритании и потребовал выкуп. Уточняется, что захватчик пригрозил взорвать лайнер, принадлежащий местной авиакомпании, если представители правоохранительных органов будут его штурмовать. На борту судна не было пассажиров.

Силовикам удалось задержать злоумышленника без какого-либо ущерба для аэропорта и воздушного судна. По информации местных СМИ, мужчина утверждал, что он был гражданином США и что у него есть «проблемы с Мавританией».


Источник: lenta.ru
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