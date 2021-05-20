Российский школьник пришел на урок в шлеме и с пистолетом для страйкбола

В Санкт-Петербурге ученик школы №147 пришел на занятия в шлеме и с пистолетом для страйкбола. Экипировка ученика смутила охранника — он решил не пускать подростка, в результате чего между ними завязалась драка. Об этом сегодня сообщила «Фонтанка».
Около восьми утра кто-то из родителей учеников вызвал полицию, сообщив, что «мужчина в маске и с оружием в кобуре» пытался войти в учебное заведение. Когда полицейские приехали на место, они обнаружили 17-летнего школьника, на котором, кроме черного костюма, шлема и оружия, был надет еще голубой галстук.
Как уточняет Life, мальчик, учится в одиннадцатом классе. Он оделся в форму для страйкбола и взял с собой пистолет с пластмассовыми шариками для участия в школьной театрализованной сценке. О реакции родителей и учеников не подумал. Сейчас с ним работают следователи.
Ранее психолог Сергей Ениколопов объяснил, что после трагедии в Казани, окружающие будут иначе реагировать на подозрительных людей. Пока это событие остается на слуху у россиян, они будут более бдительными, считает врач.
11 мая произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Сообщалось, что Галявиев начал готовиться к нему с февраля, для чего купил в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.