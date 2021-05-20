«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Мая
+19...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.54 KZT
  • €1 = 521.98 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Российский школьник пришел на урок в шлеме и с пистолетом для страйкбола

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:32
Российский школьник пришел на урок в шлеме и с пистолетом для страйкбола
Фото: Фонтанка.ру
В Санкт-Петербурге ученик школы №147 пришел на занятия в шлеме и с пистолетом для страйкбола. Экипировка ученика смутила охранника — он решил не пускать подростка, в результате чего между ними завязалась драка. Об этом сегодня сообщила «Фонтанка».

Около восьми утра кто-то из родителей учеников вызвал полицию, сообщив, что «мужчина в маске и с оружием в кобуре» пытался войти в учебное заведение. Когда полицейские приехали на место, они обнаружили 17-летнего школьника, на котором, кроме черного костюма, шлема и оружия, был надет еще голубой галстук.

Как уточняет Life, мальчик, учится в одиннадцатом классе. Он оделся в форму для страйкбола и взял с собой пистолет с пластмассовыми шариками для участия в школьной театрализованной сценке. О реакции родителей и учеников не подумал. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее психолог Сергей Ениколопов объяснил, что после трагедии в Казани, окружающие будут иначе реагировать на подозрительных людей. Пока это событие остается на слуху у россиян, они будут более бдительными, считает врач.

11 мая произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Сообщалось, что Галявиев начал готовиться к нему с февраля, для чего купил в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика