В скандале с акимом Аксу фигурирует фирма из дела Бакауова – названа сумма в Т1 млрд

Павлодар. 20 мая. КазТАГ – В скандале с акимом Аксу Нуржаном Ашимбетовым фигурирует фирма из дела бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова, осужденного ранее за коррупцию, передает КазТАГ.



«Месяц назад я выявил, что для компания AksuTransLogistic подводится водопровод на Т1 млрд тенге за счет «Дорожной карты занятости». Я сказал, ребята «Как мы можем внутренние сети орошаемого участка на частный объект проводить?» Они говорят «Мы откуда знаем? Республиканская комиссия приняла, областная комиссия приняла. А то, что у нас этого проекта до сих пор нет на руках, земля не отведена, это же нарушение? Завтра же кто то будет отвечать! Я считаю, что по AksuTransLogistic это очень серьезное нарушение», - заявил Ашимбетов на Совете по этике Павлодарской области.



Отметим, что именно лоббирование интересов AksuTransLogistic стало поводом для уголовного преследования Булата Бакауова. Единственным учредителем указанной фирмы на тот момент был родственник экс-акима Павлодарской области – Бакауов Р.Д. 27 мая 2020 года Булат Бакауов был признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК, однако остался на свободе, отделавшись ограничением свободы сроком на три года и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Напомним, 19 мая КазТАГ сообщал, что совет по этике в Павлодарской области рекомендовал уволить Нуржана Ашимбетова с поста акима Аксу. Официально в качестве поводов называются грубая манера общения, жалобы сотрудников акимата на нарушения этики, а также увольнения нескольких чиновников с руководящих должностей.