Ashyq сломался

В работе приложения Ashyq наблюдаются технические неполадки с выводом статуса, сообщает zakon.kz.



По данным Министерства цифрового развития, причины выясняются.



На время сбоя в оперативном порядке пользователям был предоставлен альтернативный способ посетить заведение – приложение Aitu.



Как отметил вице-министр цифрового развития Асет Турысов, пришло время "испытать функционал в бою".



Несколько недель назад компания BTS предложила нам интегрировать Ashyq в Aitu. Мы согласились, потому что наш принцип – мультиплатформенный подход, как в случае с выводом госуслуг на приложения банков. Почему Aitu? Во-первых, BTS уже работали с государством. То есть у них есть подписанные меморандумы о неразглашении и ответственности за безопасность данных. Во-вторых, что Ashyq, что теперь и Aitu является только "лицом", которое не располагает данными с республиканской базы ПЦР, а только "подтягивает" инфу. Официальный запуск должен был быть позже, сейчас Ashyq на Aitu работает в пилотном режиме, – сообщил Турысов.