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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ashyq сломался

Просмотров:484 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Ashyq сломался
Фото: atameken.kz
В работе приложения Ashyq наблюдаются технические неполадки с выводом статуса, сообщает zakon.kz.

По данным Министерства цифрового развития, причины выясняются.

На время сбоя в оперативном порядке пользователям был предоставлен альтернативный способ посетить заведение – приложение Aitu.

Как отметил вице-министр цифрового развития Асет Турысов, пришло время "испытать функционал в бою".

Несколько недель назад компания BTS предложила нам интегрировать Ashyq в Aitu. Мы согласились, потому что наш принцип – мультиплатформенный подход, как в случае с выводом госуслуг на приложения банков. Почему Aitu? Во-первых, BTS уже работали с государством. То есть у них есть подписанные меморандумы о неразглашении и ответственности за безопасность данных. Во-вторых, что Ashyq, что теперь и Aitu является только "лицом", которое не располагает данными с республиканской базы ПЦР, а только "подтягивает" инфу. Официальный запуск должен был быть позже, сейчас Ashyq на Aitu работает в пилотном режиме, – сообщил Турысов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 18:11
Создать нормально работающее приложение оказалось на много сложнее чем пролоббировать его через своих людей! lol

Почитайте отзывы в Плей Маркете и вы поймёте, что приложение с рейтингом "1" в принципе не жизнеспособно!
Я не понимаю наших чиновников, Зачем так позорится продвигая "мёртвое" приложение на государственный уровень?
Если этот частник на которого зарегистрировано это приложение не может создавать программы такого уровня, то обратитесь к профессиональным программистам!
Если чиновники продвигают его на государственном уровне, то оно должно работать без глюков и запинок! А это что за приложение? Это позор! Позор чиновникам продвигающих этот "выкидыш"!
И вообще, почему приложение практически государственного уровня, создаётся кем то не известным и не имеющим такой опыт по защите данных людей! Как такое возможно в принципе?
 
 

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