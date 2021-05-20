В России изменили правила въезда для иностранцев

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".



Новое распоряжение вынес председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 18 мая 2021 года под №1291-р.



В 17 пункте этого постановления говорится о том, что теперь граждане других стран могут въехать в Россию к членам семьи: супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные. Также проехать могут опекуны и попечители российских граждан при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).



Стоит отметить, что в погранслужбе ФСБ России данную информацию подтвердили, отметив, что если вы едете, к примеру, к родной сестре, то нужны копии документов, подтверждающие родство.



Напомним, ранее въезд в Россию иностранным гражданам разрешался лишь в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя) либо к близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным.