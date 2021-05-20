В России изменили правила въезда для иностранцев

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Новое распоряжение вынес председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 18 мая 2021 года под №1291-р.
В 17 пункте этого постановления говорится о том, что теперь граждане других стран могут въехать в Россию к членам семьи: супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные. Также проехать могут опекуны и попечители российских граждан при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).
Стоит отметить, что в погранслужбе ФСБ России данную информацию подтвердили, отметив, что если вы едете, к примеру, к родной сестре, то нужны копии документов, подтверждающие родство.
Напомним, ранее въезд в Россию иностранным гражданам разрешался лишь в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя) либо к близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz