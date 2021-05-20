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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России изменили правила въезда для иностранцев

Просмотров:1476 Опубликовано: Сегодня, 16:19
В России изменили правила въезда для иностранцев
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Новое распоряжение вынес председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 18 мая 2021 года под №1291-р.

В 17 пункте этого постановления говорится о том, что теперь граждане других стран могут въехать в Россию к членам семьи: супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные. Также проехать могут опекуны и попечители российских граждан при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).

Стоит отметить, что в погранслужбе ФСБ России данную информацию подтвердили, отметив, что если вы едете, к примеру, к родной сестре, то нужны копии документов, подтверждающие родство.

Напомним, ранее въезд в Россию иностранным гражданам разрешался лишь в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя) либо к близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным.


Источник: mgorod.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Suvorov30
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:26
И конкретно что за документ подтверждающий родство и где его взять? К примеру я еду к бабушке.
 
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  • Ирон
  • Suvorov30
 Жанар (Посетители) Сегодня, 16:51

Стоит отметить, что в погранслужбе ФСБ России данную информацию подтвердили.

Но нет информации каким видом транспорта можно пересекать границу с РФ гражданам РК.
Самолётом, поездом или на авто.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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