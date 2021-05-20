Дело о флешке на 18 миллионов: осужденный экс-полицейский обратился к Токаеву

Павлодарский экс-полицейский, осужденный за потерю флешки с секретными документами на 18 миллионов тенге, записал видеообращение к Президенту страны и просит содействия в пересмотре его дела, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Три года назад оперуполномоченного Северного отдела полиции Павлодара Диаса Хасенова обвинили в незаконном сборе, хранении и разглашении госсекретов, утере этих сведений и приговорили к двум годам ограничения свободы. Секретные сведения находились на флешке, которую, по материалам суда, теперь уже бывший полицейский потерял в одном из местных кафе. Утерянные документы оценили в 18,3 миллиона тенге и обязали осужденного выплатить материальный ущерб.

"Таких денег у меня нет. Все эти годы я живу случайными заработками, с судимостью на постоянную работу никто не берет. Вместе с супругой и тремя малолетними детьми скитаюсь по съемным квартирам. В апреле у меня арестовали счет в банке на квартиру, куда деньги отчисляла 80-летняя бабушка со своей пенсии для внуков. Эти копейки забирают у моих родных, которые ни в чем не виноваты", - говорит бывший полицейский в обращении к Токаеву.



На видео мужчина также отмечает, что не согласен с выводами суда, и просит Президента страны вмешаться в ситуацию.



"Кассационная коллегия Верховного суда отказала в пересмотре, ссылаясь, что все законно, даже не изучив материалы уголовного дела. Сейчас я прошу дать мне шанс доказать свою невиновность", - заключил экс-полицейский.



Напомним, Диас Хасенов попал в поле зрения правоохранителей в ноябре 2017 года. Основанием послужила флеш-карта с секретными документами, найденная в одном из павлодарских кафе. По данным следствия, на электронном носителе вместе с 80 документами, содержащими госсекреты, находились семейные фото Хасенова.



Со слов бывшего полицейского, на флеш-карте были документы за 2010 год, тогда как он пришел работать в Северный отдел полиции Павлодара в апреле 2015 года. Он сообщал, что, кроме его фото, там имелись и коллективные фотографии других сотрудников. Также Хасенов отмечал, что служебное расследование по факту пропажи самой флешки не проводилось, а в уголовном деле против него было много нестыковок и противоречий.