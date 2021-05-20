В Казахстане нет ни одного собственного компонента для производства вакцины

Вакцина отечественного производства QAZVAC против коронавирусной инфекции полностью состоит из импортных составляющих. Об этом заявил заместитель генерального директора по науке и коммерциализации НИИ проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов, передает Liter.kz.
«В Казахстане ни один компонент, в том числе и тара для производства вакцины, не производится. Все закупается из-за рубежа, в том числе все химические реагенты, которые используются в составе вакцины», — сказал Абдураимов.
Читайте также: Что пишут в мире о казахстанской вакцине от коронавируса QAZVAC
При этом, как государственное предприятие, НИИ не получает прибыль от производства вакцины и себестоимость одной дозы (первый и второй компонент – прим.) составляет 4,7 доллара, что чуть больше 2 тысяч тенге.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.