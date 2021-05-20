В Казахстане нет ни одного собственного компонента для производства вакцины

Вакцина отечественного производства QAZVAC против коронавирусной инфекции полностью состоит из импортных составляющих. Об этом заявил заместитель генерального директора по науке и коммерциализации НИИ проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов, передает Liter.kz.



«В Казахстане ни один компонент, в том числе и тара для производства вакцины, не производится. Все закупается из-за рубежа, в том числе все химические реагенты, которые используются в составе вакцины», — сказал Абдураимов.



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При этом, как государственное предприятие, НИИ не получает прибыль от производства вакцины и себестоимость одной дозы (первый и второй компонент – прим.) составляет 4,7 доллара, что чуть больше 2 тысяч тенге.