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В Казахстане нет ни одного собственного компонента для производства вакцины

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:04
В Казахстане нет ни одного собственного компонента для производства вакцины
Фото из открытых источников
Вакцина отечественного производства QAZVAC против коронавирусной инфекции полностью состоит из импортных составляющих. Об этом заявил заместитель генерального директора по науке и коммерциализации НИИ проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов, передает Liter.kz.

«В Казахстане ни один компонент, в том числе и тара для производства вакцины, не производится. Все закупается из-за рубежа, в том числе все химические реагенты, которые используются в составе вакцины», — сказал Абдураимов.

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При этом, как государственное предприятие, НИИ не получает прибыль от производства вакцины и себестоимость одной дозы (первый и второй компонент – прим.) составляет 4,7 доллара, что чуть больше 2 тысяч тенге.


Источник: liter.kz
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