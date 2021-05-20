Русским откажут в праве считаться коренным народом Украины

На сайте Верховной Рады появился законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах.
Согласно его тексту, коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.
Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.
Отдельно в законопроекте при этом прописано понятие коренных народов Крыма — это крымские татары, караимы и крымчаки.
Коренным народам, согласно законопроекту, будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Так, им можно будет создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Они смогут создавать свои средства массовой информации.
В марте 2020 года Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском были отменены.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
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