Русским откажут в праве считаться коренным народом Украины

На сайте Верховной Рады появился законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах.



Согласно его тексту, коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.



Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.



Отдельно в законопроекте при этом прописано понятие коренных народов Крыма — это крымские татары, караимы и крымчаки.



Коренным народам, согласно законопроекту, будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Так, им можно будет создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Они смогут создавать свои средства массовой информации.



В марте 2020 года Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском были отменены.



16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.