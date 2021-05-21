Новые данные по заражениям коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 20 мая) в Казахстане зарегистрировано 2 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. ⠀ Всего в стране подтверждено 368 748 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 386, в городе Алматы – 510, в городе Шымкенте – 79, в Акмолинской области – 137, в Актюбинской области – 72, в Алматинской области – 140, в Атырауской области – 87, в ВКО – 97, в Жамбылской области – 33, в ЗКО – 109, в Карагандинской области – 318, в Костанайской области – 38, в Кызылординской области – 36, в Мангистауской области – 60, в Павлодарской области – 105, в СКО – 23, в Туркестанской области – 37.
В то же время 2 892 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки:
в городе Нур-Султане - 505, в городе Алматы - 796, в городе Шымкенте - 3, в Акмолинской области - 158, в Актюбинской области - 85, в Алматинской области - 389, в Атырауской области - 70, в ВКО - 169, в Жамбылской области - 65, в ЗКО - 41, в Карагандинской области - 346, в Костанайской области - 19, в Кызылординской области – 53, в Мангыстауской области - 23, в Павлодарской области - 146, в СКО - 18, в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровело 329 918 человек от COVID-19.
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