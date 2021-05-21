Новые данные по заражениям коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 20 мая) в Казахстане зарегистрировано 2 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 368 748 случаев, из них:



в городе Нур-Султане – 386,

в городе Алматы – 510,

в городе Шымкенте – 79,

в Акмолинской области – 137,

в Актюбинской области – 72,

в Алматинской области – 140,

в Атырауской области – 87,

в ВКО – 97,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 109,

в Карагандинской области – 318,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 60,

в Павлодарской области – 105,

в СКО – 23,

в Туркестанской области – 37.



В то же время 2 892 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки:



в городе Нур-Султане - 505,

в городе Алматы - 796,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 158,

в Актюбинской области - 85,

в Алматинской области - 389,

в Атырауской области - 70,

в ВКО - 169,

в Жамбылской области - 65,

в ЗКО - 41,

в Карагандинской области - 346,

в Костанайской области - 19,

в Кызылординской области – 53,

в Мангыстауской области - 23,

в Павлодарской области - 146,

в СКО - 18,

в Туркестанской области - 6.



Всего в стране выздоровело 329 918 человек от COVID-19.