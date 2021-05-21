Как комары выбирают свою жертву

Эксперт рассказал, от чего зависит привлекательность людей для комаров, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Вопреки расхожему мнению, что комары летят на определенную группу человеческой крови, для них важны совсем другие параметры, отметил биолог.
- Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров, но на самом деле все несколько проще. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти, – объяснил Вадим Марьинский.
По его словам, комары "липнут" к тем, кто сильно вспотел, но это не значит, что они обходят вниманием всех остальных.
- Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет. Нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены, – рассказал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.
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