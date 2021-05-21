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В Аэропорт Алматы можно войти только по Ashyq

Просмотров:518 Опубликовано: Сегодня, 11:27
В Аэропорт Алматы можно войти только по Ashyq
Фото: zakon.kz
В аэропорт Алматы с сегодняшнего дня официально введена система Ashyq, передает zakon.kz.

С 21 мая вход в терминал Международного аэропорта Алматы для всех посетителей, включая сотрудников аэропорта, а также встречающих и провожающих, теперь возможен через систему Ashyq.

Для входа необходимо:

- скачать приложение Ashyq и зарегистрироваться в нем

- при входе в терминал отсканировать QR-код и предъявить его сотруднику службы безопасности

- если вы пользуетесь не смартфоном, а обычным телефоном, приготовьте, пожалуйста, ИИН и предъявите его сотруднику службы безопасности для того, чтобы он проверил ваш статус

- иностранным гражданам для проверки статуса нужно предъявить при входе паспорт

Посетители с "желтым" и "красным" статусами в здание терминала допускаться не будут.

Проверить статус пассажиры могут заранее с помощью нейтрального QR-кода на сайте аэропорта Алматы.

Стоит отметить, что 20 мая стало известно о сбоях в системе Ashyq. На утро 21 мая информации о том, что он работает в полном объеме не поступало.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:02
Всё, хана свободе, теперь если ты не такой то тебе туда нельзя.
 
 

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