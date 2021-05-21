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Драка в аэропорту из-за Ashyq: На нарушителя подадут в суд

Просмотров:392 Опубликовано: Сегодня, 11:59
Драка в аэропорту из-за Ashyq: На нарушителя подадут в суд
Иллюстративное фото
В аэропорту Нур-Султана прокомментировали вчерашний инцидент с сотрудником службы авиационной безопасности и мужчиной, который пытался попасть в аэропорт без проверки в Ashyq, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В данный момент идут следственные разбирательства. Пассажир, который попытался проникнуть в аэропорт через вход, который не предусмотрен для пассажиров, без прохождения процедуры проверки в Ashyq, на замечание нашего сотрудника безопасности о том, что такой проход запрещен, проявил агрессию по отношению к нашему сотруднику и рукоприкладствовал. Соответственно, мы со своей стороны проверили мероприятие, чтобы найти пассажира, который скрылся с места происшествия сразу. Соответственно, мы будем подавать в суд, чтобы привлечь к административной ответственности пассажира", - сообщил исполнительный директор столичного аэропорта Даулет Хамзин.

По его словам, в 2021 году это первый случай агрессивного поведения посетителя аэропорта. Сотрудник не сильно пострадал - у него легкие телесные повреждения.

"Сотрудник выполнял свои должностные обязанности. Изучив запись с камеры наблюдения, не можем анализировать звук, но по картинке можно отметить, что действительно сотрудник аэропорта, выполняя свои должностные обязанности, пытался объяснить пассажиру, что данный вход закрыт", - отметил Даулет Хамзин.

Напомним, вчера в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев мужчина, нарушивший карантинные меры, ударил сотрудника САБ и скрылся с места происшествия на дорогом внедорожнике.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 babe (Посетители) Сегодня, 12:47
Ustas,
В чем безопасность ? Пролететь в самолёте с 300 пассажирами, заплатив миллион? Или я доеду на своей машине со своей семьей!
 
-2
  • babe
  • cnnc
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • serega111777
 Ustas (Посетители) Сегодня, 12:29
Цитата: babe
К примеру , хочу выехать в Россию, но не могу ! Это разве нормально ?!


Да, это нормально. Для Вашей же безопасности.

К сожалению не все люди могут сами нести за себя ответственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • GuF
  • 618965450
  • cnnc
 babe (Посетители) Сегодня, 12:19
Да Вы ж сами людей довели до такого неадекватного состояния! Короноистерия , которая ежедневно транслировалась и по сей день транслируется в СМИ. Ограничения, которые длятся уже не первый год! работать без ограничений нельзя, передвигаться без ограничений нельзя и то , не везде и получится передвигаться! К примеру , хочу выехать в Россию, но не могу ! Это разве нормально ?!
Зато каждый день у нас статистику озвучивают по заболевшим, а то что из 60 заболевших 60 без каких- либо симптомов это никто нигде не указывает!
 
 

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