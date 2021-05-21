Драка в аэропорту из-за Ashyq: На нарушителя подадут в суд

В аэропорту Нур-Султана прокомментировали вчерашний инцидент с сотрудником службы авиационной безопасности и мужчиной, который пытался попасть в аэропорт без проверки в Ashyq, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"В данный момент идут следственные разбирательства. Пассажир, который попытался проникнуть в аэропорт через вход, который не предусмотрен для пассажиров, без прохождения процедуры проверки в Ashyq, на замечание нашего сотрудника безопасности о том, что такой проход запрещен, проявил агрессию по отношению к нашему сотруднику и рукоприкладствовал. Соответственно, мы со своей стороны проверили мероприятие, чтобы найти пассажира, который скрылся с места происшествия сразу. Соответственно, мы будем подавать в суд, чтобы привлечь к административной ответственности пассажира", - сообщил исполнительный директор столичного аэропорта Даулет Хамзин.
По его словам, в 2021 году это первый случай агрессивного поведения посетителя аэропорта. Сотрудник не сильно пострадал - у него легкие телесные повреждения.
"Сотрудник выполнял свои должностные обязанности. Изучив запись с камеры наблюдения, не можем анализировать звук, но по картинке можно отметить, что действительно сотрудник аэропорта, выполняя свои должностные обязанности, пытался объяснить пассажиру, что данный вход закрыт", - отметил Даулет Хамзин.
Напомним, вчера в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев мужчина, нарушивший карантинные меры, ударил сотрудника САБ и скрылся с места происшествия на дорогом внедорожнике.
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