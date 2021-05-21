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Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:45
Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане
Фото: jizn.info
Американский миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, сообщает zakon.kz.

- Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах, - сказал Маск, отвечая на вопросы участников форума по видеосвязи.

По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

- У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию, — сказал он.

Как отмечает издание "Известия", об этом предприниматель заявил в ходе марафона "Новое знание".

Кроме того, Маск рассказал, что будет в мире через 50 лет.

По его словам, многое изменится - будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.


Источник: zakon.kz
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