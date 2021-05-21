Казахстанцев из южных регионов переселят на север: сколько, зачем, когда

Зачем это нужно, и почему увеличен размер субсидий на переезд из южных регионов в северные рассказала Деловому Казахстану руководитель управления Департамента занятости населения министерства труда и соцзащиты Айжан Жапалбаева.
По прогнозам Минтруда численность населения страны к 2050 году составит 25,4 млн. человек. При этом ожидается, что при сохранении текущей тенденции население так называемых трудодефицитных регионов сократится на 1,3 млн. человек, а население так называемых трудоизбыточных — вырастет на 7,4 млн. человек. Поэтому для обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой и планируется переселение более 20 тыс. человек.
Часть жителей южных регионов Казахстана до 2023 года планируют переселить на север страны. А это ни много, ни мало 23,5 тыс. человек.
Переселенцы получат хорошую базу, так как размер единовременных выплат в рамках госпрограммы «Енбек» увеличен с 35 до 70 МРП, не считая госрасходов на субсидирование аренды жилья в городской и сельской местностях.
По словам Жапалбаевой, увеличение размера субсидии на переезд повысит привлекаемость данного механизма, а также будет значимой материальной помощью при переезде на новое место жительства.
Сейчас по данным Минтруда на 1 мая 2021 года для повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 607 семей в составе 1 935 человек. Трудоустроено 593 человек или 67% участников трудоспособного возраста (888), также 35 человек заняты предпринимательской деятельностью и 3 человека направлены на обучение.
Нынешняя пандемия отразилась на переселении и несколько затормозила продвижение программы в прошлом году. Однако переселение все же продолжается.
В рамках госпрограммы для участников добровольного переселения предоставляются субсидии из республиканского бюджета: на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи, на покрытие расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП.
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