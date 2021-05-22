Квас — от свекольного до мятного. Рецепты традиционного напитка

Наступают жаркие дни, и представить их без кваса и окрошки просто нельзя. Делимся алкогольными и безалкогольными вариантами традиционного напитка.



Свекольный



Привычный для нас напиток может заиграть новыми красками, если сделать его из свёклы. Полезный овощ улучшает обмен веществ, поразительно благотворно влияет на работу кишечника, а также он порадует худеющих: в одном стакане такого кваса содержится всего-навсего 40–45 Ккал.



Состав: 2 свёклы, 100 г корочек чёрствого чёрного хлеба, 4 л воды, 7 ст. л. сахара.



Посуда и материалы: 5-литровая стеклянная банка, марля.



Приготовление: очищенную и порезанную полосками или кубиками свёклу поместите в банку. К ней добавьте остальные ингредиенты, воду. Марля, свёрнутая в несколько слоёв и закреплённая резинкой у горлышка, становится крышкой. Квас должен созревать 4 дня в тёплом месте. При образовании пенки оперативно убирайте. Перед употреблением квас процедите. Чтобы он не зацвёл, оставляйте его в проветриваемом помещении, не на солнце.



Мятная услада



Смородиновые и мятные листики отлично дополняют вкус кваса, делая его более свежим и пряным, особенно при подаче со льдом.



Состав: 200 г ржаных сухарей, 20 г дрожжей, 150 г сахара, 50 г изюма, 10–12 листьев мяты, 15 листьев чёрной смородины, 2,5 л воды.



Посуда и материалы: 3-литровая стеклянная банка, марля.



Приготовление: настаивайте дрожжи в стакане тёплой воды, сухарики размочите в небольшом количестве жидкости на 3 часа. Полученная хлебная выжимка – сусло будущего кваса, процедите его через сложенную в 4 раза марлю, смешайте с сахаром и дрожжами. Добавьте остальные ингредиенты, настаивайте 10–14 часов в прохладном, тёмном месте, прикрыв горлышко банки марлей. После этого брожения процедите квас ещё раз и разлейте по пластиковым бутылкам, оставьте доходить его ещё на 3 дня в холодильнике или подполе.



Лайфхак

Если не хочется использовать магазинные сухари, а хлеб ещё достаточно свежий и квас хочется побыстрее, то подсушите корочки в духовке. Разогрейте её до 180°C и дайте полежать там корочкам около 10–15 мин. Микроволновка справится чуть быстрее: выложенные одним слоем тонкие полоски хлеба на максимальной мощности сушатся 5 мин., затем переворачиваются и доходят ещё 5–7 мин.



Бездрожжевой



Некоторые хозяйки делают квас без добавления дрожжей, т. к. не всегда можно угадать, как они взыграют, какого они будут качества сами по себе, какой привкус могут отдать напитку. Как говорится, «коли выйдет – будет квас, а не выйдет – пиво». Чтобы уберечь себя от подобных нежелательных результатов, воспользуйтесь этим проверенным рецептом.



Состав: 400 г чёрного ржаного хлеба, 50 г сахара, 2,5 л воды.



Посуда и материалы: 3-литровая стеклянная банка, марля.



Приготовление: корочки и сахар залейте 2,5 л тёплой кипячёной воды, прикрыв горлышко банки марлей, настаивайте 3 дня в тёплом помещении. Когда напиток забродит, процедите его и снова дайте настояться, но уже в прохладном помещении или холодильнике ещё 3 дня, желательно в пластиковых бутылках с плотной завинчивающейся крышкой, но только наливайте под горлышко неплотно.



Слабоалкогольный



В процессе приготовления пенных напитков обычно страшно недодержать, передержать, сбить градус или «потерять пузырики» на каком-либо из этапов созревания. Но есть быстрый и простой рецепт домашнего слабоалкогольного кваса, который точно получится.



Состав: 300 г сухарей, 5 л воды, 800 г сахара, 30 г растворимых дрожжей, лимонная кислота на кончике ножа.



Посуда и материалы: 5-литровая стеклянная банка, марля.



Приготовление: сухарики залейте 2,5 л кипятка и настаивайте до остывания в эмалированной кастрюле, прикрыв крышкой. Затем процедите через марлю и в ту же кастрюльку с остатками хлебных разбухших сухарей снова вылейте 2,5 л кипятка. После остывания второй порции смешайте в необходимой 5-литровой ёмкости два «отжима» и предварительно «разбуженные» дрожжи. Пробуждать их рекомендуется полчаса в тёплой кипячёной воде с добавлением щепотки сахара.



Затем добавьте 200 г сахара, оставьте банку, прикрытую марлей, на первый этап брожения, который займёт 10–12 часов, в тёплом проветриваемом помещении. Если через 2–3 часа у горлышка банки слышно шипение, значит, процесс пошёл и напиток успешно созреет.



На втором этапе попробуйте напиток на вкус, добавьте ещё 600 г сахара, который поможет повысить градус вашего хмельного кваса. После 6 часов такого дображивания отцедите его через марлю, разлейте по пластиковым бутылкам. Рекомендуется хранить в холодильнике не более недели.



Кстати

Квас любит дозревать в тепле, т. к. это помогает дрожжам пробудиться и начать активный этап брожения. Но жара – враг хорошего напитка, из-за неё может появиться плесень. Поэтому помещение, в котором настаивается банка освежающего питья, должно быть проветриваемым.