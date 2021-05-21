Пошлина для электромобилей в ЕАЭС составит 15 % с 2022 года

Соответствующие поправки подготовили в Евразийской экономической комиссии.



Похоже, с 2022 года ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС станет более затратным за счёт новой пошлины для электромобилей. Если сейчас она нулевая, то уже в следующем году составит 15 %.



По данным издания «Коммерсант», норма содержится в ряде поправок в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, которые подготовила Евразийская экономическая комиссия.



Сообщается, что решение уже раскритиковали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Её представители просят отложить применение тарифа до 2024 года, так как нулевая пошлина является ключевым стимулом для развития электромобилей.



Недовольны новостью и в российском представительстве Nissan. Компания планировала ввозить в Россию электрические кроссоверы Ariya, и дополнительные расходы могут негативно сказаться на этой затее.



Отметим, для Казахстана рост пошлин на электромобили не так уж и страшен. Желающие привезти себе экологичный транспорт в частном порядке всегда смогут растаможить его по ставкам ВТО, которые на сегодняшний день равны 1 % от таможенной стоимости. Правда, вывезти такую машину за пределы страны для продажи будет проблематично.