Пошлина для электромобилей в ЕАЭС составит 15 % с 2022 года

Соответствующие поправки подготовили в Евразийской экономической комиссии.
Похоже, с 2022 года ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС станет более затратным за счёт новой пошлины для электромобилей. Если сейчас она нулевая, то уже в следующем году составит 15 %.
По данным издания «Коммерсант», норма содержится в ряде поправок в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, которые подготовила Евразийская экономическая комиссия.
Сообщается, что решение уже раскритиковали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Её представители просят отложить применение тарифа до 2024 года, так как нулевая пошлина является ключевым стимулом для развития электромобилей.
Недовольны новостью и в российском представительстве Nissan. Компания планировала ввозить в Россию электрические кроссоверы Ariya, и дополнительные расходы могут негативно сказаться на этой затее.
Отметим, для Казахстана рост пошлин на электромобили не так уж и страшен. Желающие привезти себе экологичный транспорт в частном порядке всегда смогут растаможить его по ставкам ВТО, которые на сегодняшний день равны 1 % от таможенной стоимости. Правда, вывезти такую машину за пределы страны для продажи будет проблематично.
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