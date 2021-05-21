«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.21 KZT
  • €1 = 522.99 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пошлина для электромобилей в ЕАЭС составит 15 % с 2022 года

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Пошлина для электромобилей в ЕАЭС составит 15 % с 2022 года
Автор: Виктор Сухоруков
Соответствующие поправки подготовили в Евразийской экономической комиссии.

Похоже, с 2022 года ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС станет более затратным за счёт новой пошлины для электромобилей. Если сейчас она нулевая, то уже в следующем году составит 15 %.

По данным издания «Коммерсант», норма содержится в ряде поправок в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза, которые подготовила Евразийская экономическая комиссия.

Сообщается, что решение уже раскритиковали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Её представители просят отложить применение тарифа до 2024 года, так как нулевая пошлина является ключевым стимулом для развития электромобилей.

Недовольны новостью и в российском представительстве Nissan. Компания планировала ввозить в Россию электрические кроссоверы Ariya, и дополнительные расходы могут негативно сказаться на этой затее.

Отметим, для Казахстана рост пошлин на электромобили не так уж и страшен. Желающие привезти себе экологичный транспорт в частном порядке всегда смогут растаможить его по ставкам ВТО, которые на сегодняшний день равны 1 % от таможенной стоимости. Правда, вывезти такую машину за пределы страны для продажи будет проблематично.


Источник: kolesa.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика