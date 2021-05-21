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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан может ощутить дефицит продовольствия – Назарбаев

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Казахстан может ощутить дефицит продовольствия – Назарбаев
Важно исключить любую возможность дефицита продовольствия
Важно исключить любую возможность дефицита продовольствия, передает Деловой Казахстан.

По словам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на данный период особенно важно уделить внимание следующим напряжениям.

«Первое, социальная инфраструктура, в ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий. Второе, продовольственная безопасность, агропромышленная политика», - сказал он.


Важно исключить любую возможность дефицита продовольствия, создать условия для развития бизнеса на всем пространстве, подчеркнул елбасы.

«Как дают аналитики, накаченные 10 трлн долларами за те годы банками, они, конечно, вызовут большую инфляцию. Это 12% мира до пандемии. Поэтому нам это все надо буде учитывать. Дефицит продовольствия мы обязательно ощутим скоро. Внешние связи должны быть», - резюмировал Назарбаев.


Источник: dknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 18:55
огромная территория с весьма незначительным населением как раз повод для голода при его “умелом” руководстве...
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:52
Ага, за тридцать лет так кроме нефти ничего и не производим. Овощи и то все привозные, а сколько земли в КЗ.
 
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  • kolu411
  • Expert
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:16
Странно такое слышать в стране где миллионы гектаров сельско хозяйственных земель и миллиарды нефтедолларов.
 
 

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