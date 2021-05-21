Казахстан может ощутить дефицит продовольствия – Назарбаев

Важно исключить любую возможность дефицита продовольствия, передает Деловой Казахстан.



По словам первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на данный период особенно важно уделить внимание следующим напряжениям.



«Первое, социальная инфраструктура, в ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий. Второе, продовольственная безопасность, агропромышленная политика», - сказал он.





Важно исключить любую возможность дефицита продовольствия, создать условия для развития бизнеса на всем пространстве, подчеркнул елбасы.



«Как дают аналитики, накаченные 10 трлн долларами за те годы банками, они, конечно, вызовут большую инфляцию. Это 12% мира до пандемии. Поэтому нам это все надо буде учитывать. Дефицит продовольствия мы обязательно ощутим скоро. Внешние связи должны быть», - резюмировал Назарбаев.

