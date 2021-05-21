Что делать, если Ashyq ошибочно показал "красный" статус

Таких ошибки исключены в принципе, но если все же сбой произойдет, то в МЦРИАП рассказали, как быть.



Директор департамента цифровых решений министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Бекболат Молдабеков рассказал, что делают, если Ashyq ошибочно присвоил неверный статус, передает Arnapress.kz.



"Мы проработали алгоритм. У нас на каждом объекте есть представители санитарно-эпидемиологических служб или телефоны. В аэропорту есть отдельная комната с врачами. Таких ошибок не должно быть в принципе, потому что Ashyq, когда вы вводите ИИН, моментально стучится в базу министерства здравоохранения и спрашивает статус по ПЦР. Но если что-то неправильно вбили, тут сидят представители СЭС, они моментально проблему решают, смотрят, сверяют и исправляют ситуацию", − сказал Бекболат Молдабеков.