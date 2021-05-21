«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.21 KZT
  • €1 = 522.99 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что делать, если Ashyq ошибочно показал "красный" статус

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Что делать, если Ashyq ошибочно показал "красный" статус
Иллюстративное фото
Таких ошибки исключены в принципе, но если все же сбой произойдет, то в МЦРИАП рассказали, как быть.

Директор департамента цифровых решений министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Бекболат Молдабеков рассказал, что делают, если Ashyq ошибочно присвоил неверный статус, передает Arnapress.kz.

"Мы проработали алгоритм. У нас на каждом объекте есть представители санитарно-эпидемиологических служб или телефоны. В аэропорту есть отдельная комната с врачами. Таких ошибок не должно быть в принципе, потому что Ashyq, когда вы вводите ИИН, моментально стучится в базу министерства здравоохранения и спрашивает статус по ПЦР. Но если что-то неправильно вбили, тут сидят представители СЭС, они моментально проблему решают, смотрят, сверяют и исправляют ситуацию", − сказал Бекболат Молдабеков.


Источник: arnapress.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика