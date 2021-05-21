Регионы России вступили в конкуренцию за право построить завод Tesla

Сразу три российских губернатора обратились к Илону Маску с просьбой разместить у них новый завод Tesla. В Подмосковье миллиардера заманивают «идеальной логистикой», а в Удмуртию — налоговыми льготами.



Руководители по меньшей мере трех российских регионов предложили Илону Маску разместить у них завод Tesla. О том, что в России потенциально может появиться предприятие Tesla на форуме «Новое знание» рассказал сам американский предприниматель.



Первым из них оказался глава Калужской области Владислав Шапша. «Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», — написал он в своем Telegram-канале.



Вторым оказался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он обратился к Маску на английском языке в своем Twitter: «Подмосковье — это, определенно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие специалисты, идеальная логистика. Здесь уже производят Mercedes! Мы найдем тебе отличное место».



Всего через две минуты после твита Воробьева аналогичное предложение опубликовал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «Welcome to Udmurtia!», — написал он. Через полчаса он продублировал свое сообщение на английском языке, дополнительно предложив Tesla налоговые льготы и работу в индустриальном парке. «Добро пожаловать в самый предпринимательский район России!», — написал в заключение глава Удмуртии.



На форуме «Новое знание» Илон Маск во время своего выступления, которое прошло сразу после речи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, анонсировал скорый выход Tesla на российский рынок. Он также сообщил, что хочет, чтобы заводы компании находились в разных частях мира. «Потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил он.

