Еще 2267 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.



в Нур-Султане - 351,



в Алматы - 521,

⠀

в Шымкенте - 74,



в Акмолинской области - 134,



в Актюбинской области - 68,



в Алматинской области - 179,



в Атырауской области - 119,



в ВКО - 94,



в Жамбылской области - 31,



в ЗКО - 102,



в Карагандинской области - 326,



в Костанайской области - 40,



в Кызылординской области - 27,



в Мангистауской области - 43,



в Павлодарской области - 93,

⠀

в СКО - 29,

⠀

в Туркестанской области - 36.



Всего в стране выявлено 371 015 заболевших.



5 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.



На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 211 человек (34 663 КВИ+ и 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 822 пациента, на амбулаторном уровне - 22 389 пациентов.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 701 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента,

• на аппаратах ИВЛ - 95 пациентов.