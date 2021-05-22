В США заявили об угрозе вечной пандемии коронавируса

Американское издание Project Syndicate выпустило материал, в котором говорится, что ведущие страны стараются не замечать невиданное по масштабу гуманитарное бедствие, которое происходит в связи с распространением коронавируса в Южной Азии. Автор подчеркивает, что в этом регионе проживает почти четверть человечества и бесконтрольное распространение вируса там грозит всему миру перспективой наступления вечной пандемии.
В материале описываются тысячи вздутых, разлагающихся человеческих останков на берегах реки Ганг, трупы, брошенные на жаре рядом с крематориями из-за дефицита дров для погребальных костров. В больницах заканчивается кислород, а перед отделениями неотложной помощи и приемными покоями выстраиваются гигантские очереди.
свою очередь в Непале, где каждый второй житель сдал положительный тест на коронавирус, ситуация осложняется тем, что главным поставщиком вакцин и кислорода в эту страну была Индия, а сейчас эта линия поставок закрылась.
"Оказание помощи Южной Азии — это не просто правильно; это еще и в наших собственных интересах. Бесконтрольное распространение вируса где бы то ни было может привести к появлению еще более смертельно опасных штаммов, которые поставят под угрозу нас всех", - подчеркивается в публикации.
Автор предлагает задействовать все рычаги, чтобы ускорить процесс вакцинации в Южной Азии, поскольку в каждой из стран этого региона, кроме Бутана, сейчас привиты менее 10% граждан.
"Если мы не сможем по-настоящему защитить людей во всем мире, остановив вирус и замедлив его мутацию, мы окажемся перед перспективой наступления вечной пандемии", - подчеркивается в материале.
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