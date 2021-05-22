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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 12:53
YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео
Иллюстративное фото
Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Соответствующая информация опубликована в разделе "Условия использования" на сайте компании.

Нововведение начнет действовать 1 июня.

В настоящее время реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо выполнить два условия: количество подписчиков должно быть не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.

Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству.

Для взимания сборов следует предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений хостинг может удерживать до 24 процентов доходов.

YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и прочее.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 3 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 15:53
Цитата: Ustas
значит покупать это не стоит.

rofl
Зачастую там навязывают глупые услуги и даже некоторые из них явно мошеннические!
Я о таких типа: "–Сделаем из вас программиста за 4 месяца!"

Я не обращаю внимание на рекламу, никогда не кликаю по ней и по возможности закрываю.
Понять ютуб можно, содержать 450 тысяч серверов по всему миру очень не дёшево, содержать команды модераторов в каждой стране, поддержку, а в основном все на халяву сервером пользуются.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GuF
 Ustas (Посетители) Сегодня, 14:17
Цитата: Ingul
Скоро в туалет можно будет зайти только после просмотра рекламы.


Реклама вещь полезная. Если что то рекламируется - значит покупать это не стоит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • GOAT
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:48
Скоро в туалет можно будет зайти только после просмотра рекламы. Забодали!
 
 

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