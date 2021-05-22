«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Мая
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.86 KZT
  • €1 = 524.28 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира-2021 по хоккею

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира-2021 по хоккею
Болеем за наших!
Сборная Казахстана свой первый матч на чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге, проведет 22 мая против хозяев турнира – команды Латвии, сообщает Prosports.kz.

Ниже приводим полное расписание матчей казахстанской сборной в групповом турнире мирового первенства (время начала игр указано по Нур-Султану). Напомним, в 1/4 финала выходят команды, занявшие в своих группах первые четыре места.

22 мая. 23:15. Латвия – Казахстан
23 мая. 19:15. Казахстан – Финляндия
25 мая. 19:15. США – Казахстан
26 мая. 19:15. Казахстан – Германия
28 мая. 19:15. Казахстан – Канада
29 мая. 16:15. Италия – Казахстан
31 мая. 23:15. Норвегия – Казахстан

Все матчи с участием сборной Казахстана будут показаны в прямом эфире на телеканале Qazsport.


Источник: prosports.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика