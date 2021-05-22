Расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира-2021 по хоккею

Сборная Казахстана свой первый матч на чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге, проведет 22 мая против хозяев турнира – команды Латвии, сообщает Prosports.kz.



Ниже приводим полное расписание матчей казахстанской сборной в групповом турнире мирового первенства (время начала игр указано по Нур-Султану). Напомним, в 1/4 финала выходят команды, занявшие в своих группах первые четыре места.



22 мая. 23:15. Латвия – Казахстан

23 мая. 19:15. Казахстан – Финляндия

25 мая. 19:15. США – Казахстан

26 мая. 19:15. Казахстан – Германия

28 мая. 19:15. Казахстан – Канада

29 мая. 16:15. Италия – Казахстан

31 мая. 23:15. Норвегия – Казахстан



Все матчи с участием сборной Казахстана будут показаны в прямом эфире на телеканале Qazsport.