Расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира-2021 по хоккею

Сборная Казахстана свой первый матч на чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге, проведет 22 мая против хозяев турнира – команды Латвии, сообщает Prosports.kz.
Ниже приводим полное расписание матчей казахстанской сборной в групповом турнире мирового первенства (время начала игр указано по Нур-Султану). Напомним, в 1/4 финала выходят команды, занявшие в своих группах первые четыре места.
22 мая. 23:15. Латвия – Казахстан 23 мая. 19:15. Казахстан – Финляндия 25 мая. 19:15. США – Казахстан 26 мая. 19:15. Казахстан – Германия 28 мая. 19:15. Казахстан – Канада 29 мая. 16:15. Италия – Казахстан 31 мая. 23:15. Норвегия – Казахстан
Все матчи с участием сборной Казахстана будут показаны в прямом эфире на телеканале Qazsport.
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