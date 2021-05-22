Опубликовано новое постановление санврача Казахстана

Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.
Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения РК санврач постановил "масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан".
Санврач поручил внедрить "Ashyq" на объектах предпринимательства, как:
фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг-клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольных участников; караоке; выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; аэропорт города Нур-Султан; аэропорт города Алматы; аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года); лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.
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