Опубликовано новое постановление санврача Казахстана

Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.



Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения РК санврач постановил "масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан".



Санврач поручил внедрить "Ashyq" на объектах предпринимательства, как:



фитнес-клубы, включая йога-центры;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг-клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольных участников;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорт города Нур-Султан;

аэропорт города Алматы;

аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.