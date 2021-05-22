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Опубликовано новое постановление санврача Казахстана

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Опубликовано новое постановление санврача Казахстана
Иллюстративное фото
Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения РК санврач постановил "масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан".

Санврач поручил внедрить "Ashyq" на объектах предпринимательства, как:

фитнес-клубы, включая йога-центры;
спа-центры;
сауны, бассейны;
компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
боулинг-клубы;
кинотеатры;
театры и филармонии;
объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
бильярдные клубы;
концертные залы;
добровольных участников;
караоке;
выставки;
океанариум;
марафоны;
спортивные мероприятия со зрителями;
аэропорт города Нур-Султан;
аэропорт города Алматы;
аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);
лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 15:46
Забыл вписать автобусы и такси! lol
Ибо больным не стоит ездить никуда. Раз в аэропорт входить нельзя, то почему на автобусе ездить можно?

И уже пора вписать супермаркеты, там много народа ходит)))
 
 

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