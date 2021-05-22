Олжас Сулейменов стал лауретом премии "Национальное достояние"

Евразийским Фондом культуры (ЕФК) учреждена премия "Национальное достояние". Олжас Сулейменов стал первым лауретом премии, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отмечается, что премией "Национальное достояние" могут быть награждены признанные народом выдающиеся деятели, внесшие значительный вклад в развитие науки, экономики, литературы и искусства Казахстана.



Премия является ежегодной. Лауреату премии "Национальное достояние" наряду с дипломом-сертификатом вручается медаль-пластина "Altyn Baiza". Такие золотые пластины-пайзцы со времен Чингизхана и позднее в Казахском ханстве вручались достойнейшим людям Великой Степи.



Премия "Национальное достояние" имеет соответствующую материальную составляющую в национальной валюте – тенге. Первым лауреатом премии провозглашен народный поэт Казахстана, выдающийся политический и общественный деятель Олжас Сулейменов.

