В Казахстане выявили 2167 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки (по данным на 22 мая) в Казахстане зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждены 373 182 случая, из них:
в Нур-Султане - 322; в Алматы - 519; в Шымкенте - 63; в Акмолинской области - 135; в Актюбинской области - 82; в Алматинской области - 143; в Атырауской области - 86; в ВКО - 93; в Жамбылской области - 38; в ЗКО - 91; в Карагандинской области - 349; в Костанайской области - 41; в Кызылординской области - 19; в Мангистауской области - 50; в Павлодарской области - 80; в СКО - 13; в Туркестанской области - 43.
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