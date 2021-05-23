В Казахстане выявили 2167 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки (по данным на 22 мая) в Казахстане зарегистрировано 2167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждены 373 182 случая, из них:



в Нур-Султане - 322;

в Алматы - 519;

в Шымкенте - 63;

в Акмолинской области - 135;

в Актюбинской области - 82;

в Алматинской области - 143;

в Атырауской области - 86;

в ВКО - 93;

в Жамбылской области - 38;

в ЗКО - 91;

в Карагандинской области - 349;

в Костанайской области - 41;

в Кызылординской области - 19;

в Мангистауской области - 50;

в Павлодарской области - 80;

в СКО - 13;

в Туркестанской области - 43.