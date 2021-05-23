Названы привычки, программирующие на бедность

Эксперт назвал привычки, программирующие людей на бедность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прайм.
У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового. Есть люди, у которых он звучит слишком громко, рассказала психотерапевт Анна Стори.
Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе, - говорит эксперт.
Внутренний Критик - это наша ранняя примитивная защита – с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.
Исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать в них все, что возможно. Люди, впавшие в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь, заключила она.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.