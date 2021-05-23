«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Мая
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.86 KZT
  • €1 = 524.28 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы привычки, программирующие на бедность

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Названы привычки, программирующие на бедность
Фото из открытых источников
Эксперт назвал привычки, программирующие людей на бедность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прайм.

У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового. Есть люди, у которых он звучит слишком громко, рассказала психотерапевт Анна Стори.

Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе, - говорит эксперт.

Внутренний Критик - это наша ранняя примитивная защита – с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.

Исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать в них все, что возможно. Люди, впавшие в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь, заключила она.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика