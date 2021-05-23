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Приложение Ashyq вводят по всему Казахстану

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Приложение Ashyq вводят по всему Казахстану
Фото: sputnik.kz
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов распорядился ввести действие приложения Ashyq по всему Казахстану — теперь его должны будут использовать владельцы бизнеса и рядовые граждане во всех регионах, передает Liter.kz.

Как следует из постановления Киясова, выпущенного 22 мая, масштабирование проекта Ashyq (открыто — каз. яз.) необходимо для предупреждения распространения коронавируса в Казахстане. Действие этой разработки распространяется на:

фитнес-клубы, включая йога-центры;
SPA-центры;
сауны с бассейнами;
компьютерные клубы;
кинотеатры;
боулинг-клубы;
концертные залы;
театры и филармонии;
кафе и другие объекты общепита, в том числе летние площадки, фуд-корты, банкетные залы и другое;
бильярдные клубы;
караоке;
выставки;
межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
добровольных участников;
марафоны;
аэропорты Алматы и Нур-Султана, Туркестана и Шымкент — с 31 мая, Актау и Костаная — с 7 июня;
лотерейные клубы.

С полным списком объектов можно ознакомиться здесь.

Постановление обязывает акимов контролировать соблюдение «критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq». Прежнее постановление о внедрение программы считается утратившим силу.

На вышеприведенные объекты посетителей не будут пускать, если у них обнаружат «желтый» или «красный» статусы. Напомним, что означает цветовая дифференциация клиентов заведений по приложению Ashyq:

1. «Зеленый» статус – посетитель имеется в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на КВИ.
2. «Синий» статус – человек не проходил через ПЦР-тест, не числится контактным с больным.
3. «Желтый» статус – этот посетитель контактировал с заболевшим коронавирусом.
4. «Красный» статус – болеющий коронавирусом.

Перечисленные объекты могут вычеркнуть из числа участвующих в проекте Ashyq. Главный санитарный врач прописал подробный алгоритм действия для этого. Об этом и времени, которое для работы отвели заведениям, читайте здесь.

В приложении Ashyq сейчас зарегистрировано более миллиона пользователей. Его выход вызвал волну возмущения и недовольства. Казахстанцы сомневались с безопасности использования такой программы и полагали, что она нарушает их права. В Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса заявили, что конституционные права граждан Ashyq не нарушает — подробнее читайте здесь.

19 мая стало известно, что в работу приложения внесли изменения, которые, как заверили казахстанцев, должны облегчить его применение.


Источник: liter.kz
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