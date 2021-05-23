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Дрессировщика уральского цирка чуть не растерзали львицы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Дрессировщика уральского цирка чуть не растерзали львицы
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ, 23 мая — Sputnik. Две львицы из цирка-шапито, гастролировавшего в поселке Мошково близ Новосибирска, прямо во время выступления перед публикой неожиданно отказались подчиняться дрессировщику и напали на него.

Видео чрезвычайного происшествия появилось в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.



На кадрах ролика, снятого очевидцем событий, видно, как одна из двух львиц через несколько секунд появления на манеже неожиданно отказывается подчиняться и бросается на дрессировщика. В результате мужчина падает на манеж, но через несколько секунд ему удается отбиться от животного.

Поднявшись и контролируя дальнейшее поведение хищника, мужчина постепенно отходит к выходу, однако в этот момент львица делает вторую попытку. Тогда же к ней присоединяется второе животное, но ведет себя оно более трусливо.

В конце концов дрессировщику удается покинуть клетку.

"Да, напала львица. Его (дрессировщика. — Прим. ред.) на скорой свозили в больницу, обработали раны, сейчас он уже дома, ходит сам", - сообщил администратор цирка.

По его данным, в ходе осмотра установлено, что дрессировщик получил небольшие рваные раны ноги и руки. При этом отмечается, что угрозы для его жизни нет.

В цирке также отметили, что в дальнейшем львицу больше не собираются привлекать к выступлениям и остаток своей жизни она, скорее всего, проведет в одном из зоопарков.


Источник: sputniknews.kz
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