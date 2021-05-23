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Дамир Исмагулов встал после нокдауна и выиграл четвертый бой подряд в UFC

Просмотров:561 Опубликовано: Сегодня, 10:44
Дамир Исмагулов встал после нокдауна и выиграл четвертый бой подряд в UFC
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Казахский файтер Дамир Исмагулов (19-1) провел свой четвертый поединок в UFC, сообщает Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с бразильцем Рафаэлем Алвесом (19-9). Бой в легком весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Исмагулова единогласным решением судей. При этом казах в первом раунде побывал в раннем нокдауне.

Таким образом, Дамир Исмагулов одержал юбилейную, двадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Рафаэль Алвес потерпел десятое поражение. Добавим, что для Исмагулова это четвертая победа в четырех боях в UFC — казах дебютировал в крупнейшем промоушне в декабре 2018 года.



Источник: Sport.ks
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