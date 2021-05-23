Утечка биометрии - это лишь вопрос времени

Утечка биометрических данных возможна, поэтому их использование должно быть в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты, считают эксперты в сфере информационной безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Подвергать биометрические данные киберугрозам - это действительно огромный риск, поскольку однажды скомпрометированная биометрическая информация окажется скомпрометированной навсегда, ведь человек не сможет изменить украденные отпечатки пальцев или строение радужной оболочки глаза, пояснил основатель Qrator Labs Александр Лямин.



"Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации - это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени", - заявил он.



Вместе с тем главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов указывает, что если соблюдены все меры безопасности, то любые биометрические данные хранятся не как фото, отпечаток или запись голоса, а в виде числового кода, который получается в результате анализа этих данных по определенным алгоритмам.



"Крупные организации очень ответственно подходят к их защите, но даже в случае утечки этот код не позволит злоумышленникам осуществлять какие-либо операции. В такой ситуации организации необходимо будет сменить алгоритм создания этого кода и заново собрать необходимые данные у пользователей", - заявил Голованов.



Однако тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин считает, что мер для защиты сбора, хранения и обработки биометрических данных сейчас недостаточно.



"От масштабных инцидентов нас спасает лишь то, что биометрические данные используются только как дополнительный фактор безопасности", - указал эксперт.



Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов - удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца также со встроенным чипом.



Однако позже в МВД сообщили, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.