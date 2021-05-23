21 человек погиб во время ультрамарафона в Китае

Утром 22 мая недалеко от города Гайинь провинции Ганьсу стартовал забег по пересеченной горной местности, который закончился гибелью 21 участника.



Как передает РИА Новости, примерно в час дня по местному времени на высокогорном участке между 20 и 30 километрами марафона погодные условия резко ухудшились: начался град, ледяной дождь и сильный ветер.



Из-за этого у участников забега началось переохлаждение и часть из них решила сойти с дистанции, чтобы переждать непогоду.



Один из марафонцев рассказал прессе, что в тот день утром была солнечная погода, однако после того, как участники сели в автобус, который отвез их на место старта, погода ухудшилась.



"До начала старта мы пробежали два километра для разминки. Такого никогда раньше не было, но больше всего беспокойство вызвало то, что, пробежав эти два километра, мы так и не согрелись", - вспомнил спортсмен. Далее, по его словам, во время пробега сначала пошел дождь, а потом начался сильный встречный ветер.



Спустя время марафонец обнаружил, что не чувствует все пальцы рук, а также ощущает, будто бы замерз даже его язык. Для собственной безопасности он принял решение сойти с дистанции и спуститься вниз.



Вскоре организаторы заявили об отмене соревнований. На поиски оставшихся в горах спортсменов направили 1200 спасателей. Отмечалось, что марафонцы были одеты очень легко, а температура воздуха из-за непогоды упала почти до нуля.



В результате резкой смены погоды в горной местности были обнаружены тела 16 марафонцев. Пятерых объявили пропавшими без вести, однако позже появилась информация о том, что и их всех нашли мертвыми.



На данный момент заявляется о 21 погибшем на ультрамарафоне.



Мэр города Байинь Чжан Сюйчэнь принес извинения и заявил о создании рабочей группы, которая расследует причины трагедии.



Представители китайских также СМИ выяснили, что метеорологическое бюро провинции Ганьсу 21 мая сообщало о резком ухудшении погоды 21-22 мая. Они прогнозировали сильный ветер, резкое падение температуры, а также возможность выпадения града.



Источник в метеорологическом бюро уезда Цзиньтай рассказал, что организаторам супермарафона отправляли специальный отчет с прогнозом погоды в зоне проведения соревнования, однако "детальной информации о транзите холодного фронта" там не было.



