В полиции ЗКО прокомментировали рассылку об отрезанных гениталиях

В мессенджерах ЗКО распространяется аудиосообщение, где женщина рассказывает о мужчине, которому отрезали половой орган, передает zakon.kz.



Портал "Мой Город" цитирует сообщение из WhatsApp:



Голый сзади дома шел, и где 48 дом сидел, потом сознание потерял. Милицию и скорую вызвали. Меня сейчас будут допрашивать, потому я вызвала милицию.



Произошло все якобы в 4 микрорайоне города Аксай, Бурлинского района, ЗКО.



Во втором сообщении также женский голос рассказывает о том, что в их подъезде кровь, якобы в однокомнатной квартире на 9 этаже проживают охранники. В квартире что-то произошло и одному из них отрезали член.



В полиции эту информацию опровергли.



Отдел полиции Бурлинского района сообщает, что рассылаемые голосовые сообщения не соответствуют действительности. Факт нанесением ножевых ранений жителем Кызылординской области в область руки и грудной клетки жителю Кызылординской области в одной из квартир 4 микрорайона имел место примерно в 18:00 21 мая. Данное происшествие нами было зарегистрировано в ЕРДР по статье 106 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый был установлен и задержан. Состояние потерпевшего стабильное, из реанимации переведён в общую палату. Проводится расследование.

пресс-служба ДП ЗКО



В полиции предупредили, что за распространение заведомо ложной информации, согласно статьи 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность.