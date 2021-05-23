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В полиции ЗКО прокомментировали рассылку об отрезанных гениталиях

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 16:31
В полиции ЗКО прокомментировали рассылку об отрезанных гениталиях
Фото: mgorod.kz
В мессенджерах ЗКО распространяется аудиосообщение, где женщина рассказывает о мужчине, которому отрезали половой орган, передает zakon.kz.

Портал "Мой Город" цитирует сообщение из WhatsApp:

Голый сзади дома шел, и где 48 дом сидел, потом сознание потерял. Милицию и скорую вызвали. Меня сейчас будут допрашивать, потому я вызвала милицию.

Произошло все якобы в 4 микрорайоне города Аксай, Бурлинского района, ЗКО.

Во втором сообщении также женский голос рассказывает о том, что в их подъезде кровь, якобы в однокомнатной квартире на 9 этаже проживают охранники. В квартире что-то произошло и одному из них отрезали член.

В полиции эту информацию опровергли.

Отдел полиции Бурлинского района сообщает, что рассылаемые голосовые сообщения не соответствуют действительности. Факт нанесением ножевых ранений жителем Кызылординской области в область руки и грудной клетки жителю Кызылординской области в одной из квартир 4 микрорайона имел место примерно в 18:00 21 мая. Данное происшествие нами было зарегистрировано в ЕРДР по статье 106 ч. 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый был установлен и задержан. Состояние потерпевшего стабильное, из реанимации переведён в общую палату. Проводится расследование.
пресс-служба ДП ЗКО

В полиции предупредили, что за распространение заведомо ложной информации, согласно статьи 274 УК РК предусмотрена уголовная ответственность.


Источник: zakon.kz
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