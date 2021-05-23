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Казахстанцам разрешили прилетать в Россию из Беларуси

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Казахстанцам разрешили прилетать в Россию из Беларуси
Фото из открытых источников
Казахстанцам разрешили без дополнительных условий прилетать в Россию из Беларуси, передает LS со ссылкой на посольство Казахстана в РФ.

По информации ведомства, казахстанцы могут прилетать в Россию из всех государств, с которыми федерация возобновила авиасообщение, включая Беларусь. Раньше из этой страны могли приезжать только имеющие ВНЖ Беларуси казахстанцы.

На данный момент Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение со следующими странами: Казахстан, Великобритания (приостановлено до 1 июня 2021 г.), Танзания (приостановлено на неопределенный срок), Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Кыргызстан, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

При въезде в Россию требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.


Источник: lsm.kz
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